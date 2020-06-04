Прогноз погоди на 5 червня: прийде майже справжнє літо, але дощитиме та можливі грози
Погода в Україні в п’ятницю, 5 червня, буде здебільшого теплою. Стовпчики термометрів у середньому піднімуться до +22… +24 градусів. Щоправда, у деяких українських областях є імовірними дощі та подекуди навіть грози.
Прогноз від Наталки Діденко
За словами синоптика, 5 червня температура повітря в Україні досягне +20… +24 градусів. А у центральних областях та на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +26 градусів. Проте, на Сумщині та Харківщині буде трохи свіжіше – +17… +22 градуси.
Актуально Нарешті спека: якою буде погода в Україні на Трійцю
Щодо опадів, то у північних областях і у центрі є імовірними дощі з грозами. Також місяцями дощитиме на заході та на Харківщині. Вітер віятиме з південного заходу, однак буде поривчастим.
У Києві в п`ятницю погода також буде з дощем та грозою. Температура вдень становитиме 22… 24 градуси вище нуля. Вітер у столиці очікують південно-західний, поривчастий.
Що кажуть в Українському гідрометцентрі
Тут також прогнозують дощі на більшості території України. Лише у південних областях і на Запоріжжі буде сухо та сонячно.
Температура повітря майже буде однаковою на всій території – у середньому +22… +24 градуси. Найхолоднішу погоду очікують на Сумщині, Харкіщині та на Чернігівщині – +19… +21 градуси. А найвище стовпчики термометрів піднімуться на Запоріжжі – +24… +26 градусів.
Вітер очікують південно-східний на заході, південний у центрі, на півночі та на півдні, а також південно-західний на сході. Його швидкість у всіх випадках становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
Зверніть увагу Українцям слід готуватися до зими без снігу: прогноз синоптиків
Якою буде погода в містах України у п'ятницю, 5 червня
Ужгород – +21…+23
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +22…+24
Рівне – +21…+23
Житомир – +21…+23
Вінниця – +23…+25
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +23…+25
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +19…+21
Суми – +19…+21
Полтава – +22…+24
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +22…+24
Харків – +19…+21
Київ – +21…+23
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 5 червня