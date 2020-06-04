Погода в Україні в п’ятницю, 5 червня, буде здебільшого теплою. Стовпчики термометрів у середньому піднімуться до +22… +24 градусів. Щоправда, у деяких українських областях є імовірними дощі та подекуди навіть грози.

Прогноз від Наталки Діденко

За словами синоптика, 5 червня температура повітря в Україні досягне +20… +24 градусів. А у центральних областях та на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +26 градусів. Проте, на Сумщині та Харківщині буде трохи свіжіше – +17… +22 градуси.

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Щодо опадів, то у північних областях і у центрі є імовірними дощі з грозами. Також місяцями дощитиме на заході та на Харківщині. Вітер віятиме з південного заходу, однак буде поривчастим.

У Києві в п`ятницю погода також буде з дощем та грозою. Температура вдень становитиме 22… 24 градуси вище нуля. Вітер у столиці очікують південно-західний, поривчастий.

Що кажуть в Українському гідрометцентрі

Тут також прогнозують дощі на більшості території України. Лише у південних областях і на Запоріжжі буде сухо та сонячно.

Температура повітря майже буде однаковою на всій території – у середньому +22… +24 градуси. Найхолоднішу погоду очікують на Сумщині, Харкіщині та на Чернігівщині – +19… +21 градуси. А найвище стовпчики термометрів піднімуться на Запоріжжі – +24… +26 градусів.

Вітер очікують південно-східний на заході, південний у центрі, на півночі та на півдні, а також південно-західний на сході. Його швидкість у всіх випадках становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

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Якою буде погода в містах України у п'ятницю, 5 червня

Ужгород – +21…+23

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +22…+24

Рівне – +21…+23

Житомир – +21…+23

Вінниця – +23…+25

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +23…+25

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +19…+21

Суми – +19…+21

Полтава – +22…+24

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +22…+24

Харків – +19…+21

Київ – +21…+23



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 5 червня