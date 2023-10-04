В этот четверг ветер будет иметь западное и юго-западное направления. Его скорость составит 7 – 10 метров в секунду.

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Какая будет погода 5 октября

В этот день в Донецкой и Луганской областях возможны небольшие дожди. На остальной территории Украины никаких осадков не ожидается.

Температура продолжает постепенно снижаться. На Западе и Севера столбики термометров будут показывать днем +16…+19. На высокогорье Карпат будет +10…+15. На Востоке дневная температура составит +17…+21. В Центре будет +19…+22. Теплее всего будет на Юге, где ожидается +21…+24.

Температура в областных центрах

Киев +17...+19

Ужгород +17...+19

Львов +17...+19

Ивано-Франковск +17...+19

Тернополь +17...+19

Черновцы +17...+19

Хмельницкий +16...+18

Луцк +16...+18

Ровно +16...+18

Житомир +16...+18

Винница +18...+20

Одесса +22...+24

Николаев +22...+24

Херсон +22...+24

Симферополь +21...+23

Кропивницкий +20...+22

Черкассы +19...+21

Чернигов +16...+18

Сумы +15...+17

Полтава +17...+19

Днепр +17...+19

Запорожье +20...+22

Донецк +19...+21

Луганск +18...+20

Харьков +17...+19



Прогноз погоды на 5 октября / Фото Укргидрометцентра