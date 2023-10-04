В этот четверг ветер будет иметь западное и юго-западное направления. Его скорость составит 7 – 10 метров в секунду.

Читайте также Снова пригреет: когда начнется бабье лето и как долго оно будет в Украине

Какая будет погода 5 октября

В этот день в Донецкой и Луганской областях возможны небольшие дожди. На остальной территории Украины никаких осадков не ожидается.

Температура продолжает постепенно снижаться. На Западе и Севера столбики термометров будут показывать днем +16…+19. На высокогорье Карпат будет +10…+15. На Востоке дневная температура составит +17…+21. В Центре будет +19…+22. Теплее всего будет на Юге, где ожидается +21…+24.

Температура в областных центрах

  • Киев +17...+19
  • Ужгород +17...+19
  • Львов +17...+19
  • Ивано-Франковск +17...+19
  • Тернополь +17...+19
  • Черновцы +17...+19
  • Хмельницкий +16...+18
  • Луцк +16...+18
  • Ровно +16...+18
  • Житомир +16...+18
  • Винница +18...+20
  • Одесса +22...+24
  • Николаев +22...+24
  • Херсон +22...+24
  • Симферополь +21...+23
  • Кропивницкий +20...+22
  • Черкассы +19...+21
  • Чернигов +16...+18
  • Сумы +15...+17
  • Полтава +17...+19
  • Днепр +17...+19
  • Запорожье +20...+22
  • Донецк +19...+21
  • Луганск +18...+20
  • Харьков +17...+19


Прогноз погоды на 5 октября / Фото Укргидрометцентра