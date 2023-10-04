У цей четвер вітер матиме західний та південно-західний напрямки. Його швидкість становитиме 7 – 10 метрів на секунду.

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Якою буде погода 5 жовтня

В цей день у Донецькій та Луганській областях можливі місцями невеликі дощі. На решті території України жодних опадів не очікується.

Температура продовжує поступово знижуватися. На Заході та Півночі стовпчики термометрів показуватимуть вдень +16…+19. На високогір'ї Карпат буде +10…+15. На Сході денна температура становитиме +17…+21. У Центрі буде +19…+22. Найтепліше буде на Півдні, де очікується +21…+24.

Температура в обласних центрах

Київ +17...+19

Ужгород +17...+19

Львів +17...+19

Івано-Франківськ +17...+19

Тернопіль +17...+19

Чернівці +17...+19

Хмельницький +16...+18

Луцьк +16...+18

Рівне +16...+18

Житомир +16...+18

Вінниця +18...+20

Одеса +22...+24

Миколаїв +22...+24

Херсон +22...+24

Сімферополь +21...+23

Кропивницький +20...+22

Черкаси +19...+21

Чернігів +16...+18

Суми +15...+17

Полтава +17...+19

Дніпро +17...+19

Запоріжжя +20...+22

Донецьк +19...+21

Луганськ +18...+20

Харків +17...+19



Прогноз погоди на 5 жовтня / Фото Укргідрометцентру