Погода в Украине в понедельник, 6 июля, будет преимущественно сухой и солнечной. А все из-за того, что над значительной частью украинской территории будут находиться антициклоны Xabl и Winfried. Правда, в некоторых регионах все же дождливо.

Прогноз погоды на 6 июля от Наталки Диденко

По словам синоптика, кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях. Кроме того, есть вероятность локальных осадков вдоль полосы от Сумщины – Харьковщины через Черкащину до южных областей. Об этом Наталья Диденко написала в фейсбуке.

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Относительно температуры воздуха, эксперт говорит, что она будет очень высокой. Так, в понедельник столбики термометров в среднем максимально поднимутся до +30... +35 градусов. А на юге, востоке и в центральной части местами температура будет достигать +35... +39 градусов. В западных областях в течение дня будет +25... +30 градусов.

Понедельник в Киеве также обещает быть сухим солнечным и горячим. В столице воздух прогреется до +30... +32 градусов.

Какую погоду на 6 июля прогнозируют в Украинском гидрометцентре

По данным синоптиков, дожди с грозами следует ожидать лишь на западе, а именно на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине и Волыни. Что касается остальной территории Украины, то здесь осадки не прогнозируют, правда, вероятна слабая облачность.

Теплее всего будет на Херсонщине, в Запорожье, Донецкой и Луганской области – здесь воздух прогреется до +36... +38 градусов. А на наименьший уровень столбики термометров поднимутся в ряде западных областей – на Буковине, Прикарпатье и Львовщине температура составит +29... +31 градус.

Ветер будет преимущественно дуть с северо-востока. Его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.

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Температура воздуха в городах Украины в понедельник, 6 июля

Ужгород – +30...+32

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +30...+32

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +30...+32

Луцк – +30...+32

Ровно – +30...+32

Житомир – +31...+33

Винница – +31...+33

Одесса – +33...+35

Николаев – +35...+37

Херсон – +36...+38

Симферополь – +35...+37

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +32...+34

Чернигов – +32...+34

Сумы – + 30 ... + 32

Полтава – +32...+34

Днепр – +35...+37

Запорожье – +36...+38

Донецк – +36...+38

Луганск – +36...+38

Харьков – +35...+37

Киев – +30...+32

Прогноз погоды в Украине на 6 июля от Укргидрометцентра