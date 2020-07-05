Прогноз погоды на 6 июля: Украину окутает зной – где все же будет дождливо
Погода в Украине в понедельник, 6 июля, будет преимущественно сухой и солнечной. А все из-за того, что над значительной частью украинской территории будут находиться антициклоны Xabl и Winfried. Правда, в некоторых регионах все же дождливо.
Прогноз погоды на 6 июля от Наталки Диденко
По словам синоптика, кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях. Кроме того, есть вероятность локальных осадков вдоль полосы от Сумщины – Харьковщины через Черкащину до южных областей. Об этом Наталья Диденко написала в фейсбуке.
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Относительно температуры воздуха, эксперт говорит, что она будет очень высокой. Так, в понедельник столбики термометров в среднем максимально поднимутся до +30... +35 градусов. А на юге, востоке и в центральной части местами температура будет достигать +35... +39 градусов. В западных областях в течение дня будет +25... +30 градусов.
Понедельник в Киеве также обещает быть сухим солнечным и горячим. В столице воздух прогреется до +30... +32 градусов.
Какую погоду на 6 июля прогнозируют в Украинском гидрометцентре
По данным синоптиков, дожди с грозами следует ожидать лишь на западе, а именно на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине и Волыни. Что касается остальной территории Украины, то здесь осадки не прогнозируют, правда, вероятна слабая облачность.
Теплее всего будет на Херсонщине, в Запорожье, Донецкой и Луганской области – здесь воздух прогреется до +36... +38 градусов. А на наименьший уровень столбики термометров поднимутся в ряде западных областей – на Буковине, Прикарпатье и Львовщине температура составит +29... +31 градус.
Ветер будет преимущественно дуть с северо-востока. Его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.
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Температура воздуха в городах Украины в понедельник, 6 июля
Ужгород – +30...+32
Львов – +29...+31
Ивано-Франковск – +29...+31
Тернополь – +30...+32
Черновцы – +29...+31
Хмельницкий – +30...+32
Луцк – +30...+32
Ровно – +30...+32
Житомир – +31...+33
Винница – +31...+33
Одесса – +33...+35
Николаев – +35...+37
Херсон – +36...+38
Симферополь – +35...+37
Кропивницкий – +32...+34
Черкассы – +32...+34
Чернигов – +32...+34
Сумы – + 30 ... + 32
Полтава – +32...+34
Днепр – +35...+37
Запорожье – +36...+38
Донецк – +36...+38
Луганск – +36...+38
Харьков – +35...+37
Киев – +30...+32
Прогноз погоды в Украине на 6 июля от Укргидрометцентра