Прогноз погоди на 6 липня: Україну огорне спека – де все ж дощитиме
Погода в Україні в понеділок, 6 липня, буде переважно сухою та сонячною. А все через те, що над значною частиною української території перебуватимуть антициклони Xabl та Winfried. Щоправда, у деяких регіонах все ж дощитиме.
Прогноз погоди на 6 липня від Наталки Діденко
За словами синоптика, короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях. Крім того, є імовірність локальних опадів уздовж смуги від Сумщини – Харківщини через Черкащину до південних областей. Про це Наталка Діденко написала у фейсбуці.
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Щодо температури повітря, експертка каже, що вона буде дуже високою. Так, у понеділок стовпчики термометрів у середньому максимально піднімуться до +30… +35 градусів. А на півдні, сході та у центральній частині місцями температура сягатиме +35… +39 градусів. У західних областях протягом дня буде +25… +30 градусів.
Понеділок у Києві також обіцяє бути сухим сонячним та гарячим. У столиці повітря прогріється до +30… +32 градусів.
Яку погоду на 6 липня прогнозують в Українському гідрометцентрі
За даними синоптиків, дощі із грозами слід очікувати лише на заході, а саме на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині та Волині. Щодо решти території України, то тут опади не прогнозують, щоправда, є імовірною слабка хмарність.
Найтепліше буде на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині – тут повітря прогріється до +36… +38 градусів. А на найменший рівень стовпчики термометрів піднімуться у низці західних областей – на Буковині, Прикарпатті та Львівщині температура становитиме +29… +31 градус.
Вітер переважно дутиме з північного сходу. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
До речі Приготуватись до +42 градусів: пекельна спека насувається на Херсонщину
Температура повітря в містах України в понеділок, 6 липня
Ужгород – +30…+32
Львів – +29…+31
Івано-Франківськ – +29…+31
Тернопіль – +30…+32
Чернівці – +29…+31
Хмельницький – +30…+32
Луцьк – +30…+32
Рівне – +30…+32
Житомир – +31…+33
Вінниця – +31…+33
Одеса – +33…+35
Миколаїв – +35…+37
Херсон – +36…+38
Сімферополь – +35…+37
Кропивницький – +32…+34
Черкаси – +32…+34
Чернігів – +32…+34
Суми – +30…+32
Полтава – +32…+34
Дніпро – +35…+37
Запоріжжя – +36…+38
Донецьк – +36…+38
Луганськ – +36…+38
Харків – +35…+37
Київ – +30…+32
Прогноз погоди в Україні на 6 липня від Укргідрометцентру