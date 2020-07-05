Погода в Україні в понеділок, 6 липня, буде переважно сухою та сонячною. А все через те, що над значною частиною української території перебуватимуть антициклони Xabl та Winfried. Щоправда, у деяких регіонах все ж дощитиме.

Прогноз погоди на 6 липня від Наталки Діденко

За словами синоптика, короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях. Крім того, є імовірність локальних опадів уздовж смуги від Сумщини – Харківщини через Черкащину до південних областей. Про це Наталка Діденко написала у фейсбуці.

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Щодо температури повітря, експертка каже, що вона буде дуже високою. Так, у понеділок стовпчики термометрів у середньому максимально піднімуться до +30… +35 градусів. А на півдні, сході та у центральній частині місцями температура сягатиме +35… +39 градусів. У західних областях протягом дня буде +25… +30 градусів.

Понеділок у Києві також обіцяє бути сухим сонячним та гарячим. У столиці повітря прогріється до +30… +32 градусів.

Яку погоду на 6 липня прогнозують в Українському гідрометцентрі

За даними синоптиків, дощі із грозами слід очікувати лише на заході, а саме на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині та Волині. Щодо решти території України, то тут опади не прогнозують, щоправда, є імовірною слабка хмарність.

Найтепліше буде на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині – тут повітря прогріється до +36… +38 градусів. А на найменший рівень стовпчики термометрів піднімуться у низці західних областей – на Буковині, Прикарпатті та Львівщині температура становитиме +29… +31 градус.

Вітер переважно дутиме з північного сходу. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

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Температура повітря в містах України в понеділок, 6 липня

Ужгород – +30…+32

Львів – +29…+31

Івано-Франківськ – +29…+31

Тернопіль – +30…+32

Чернівці – +29…+31

Хмельницький – +30…+32

Луцьк – +30…+32

Рівне – +30…+32

Житомир – +31…+33

Вінниця – +31…+33

Одеса – +33…+35

Миколаїв – +35…+37

Херсон – +36…+38

Сімферополь – +35…+37

Кропивницький – +32…+34

Черкаси – +32…+34

Чернігів – +32…+34

Суми – +30…+32

Полтава – +32…+34

Дніпро – +35…+37

Запоріжжя – +36…+38

Донецьк – +36…+38

Луганськ – +36…+38

Харків – +35…+37

Київ – +30…+32



Прогноз погоди в Україні на 6 липня від Укргідрометцентру