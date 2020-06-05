Погода в Украине в субботу, 6 июня, будет довольно жаркой. В некоторых регионах ожидается до +29 градусов тепла. Однако в северных и западных областях стоит ожидать дожди и грозы.

В восточных и центральных регионах будет по-летнему тепло — температура воздуха прогреется до +27… +29 градусов. Будет солнечно, сообщает Укргидрометцентр.

В то же время Украинцам следует готовиться к зиме без снега: прогноз синоптиков

Зато в западных, северных и части центральных областей Украины будет до +23 градусов тепла. Дождливо, местами будут грозы.

По данным синоптика Натальи Диденко, ночи тоже станут теплее – предполагается +12...+16 градусов в ночь на 6 июня.

Относительно Киева, то в столице в субботу будет до +25 градусов, однако дождь с грозой.

Прогноз погоды на субботу, 6 июня, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир +24...+26

Винница – +27...+29

Одесса – +21...+23

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25... +27

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +27...+29

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28



Прогноз погоды на 6 июня в Украине / Укргидрометцентр