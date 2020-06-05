Прогноз погоды на 6 июня: жара до +29, на Западе и Севере дожди и грозы
Погода в Украине в субботу, 6 июня, будет довольно жаркой. В некоторых регионах ожидается до +29 градусов тепла. Однако в северных и западных областях стоит ожидать дожди и грозы.
В восточных и центральных регионах будет по-летнему тепло — температура воздуха прогреется до +27… +29 градусов. Будет солнечно, сообщает Укргидрометцентр.
В то же время Украинцам следует готовиться к зиме без снега: прогноз синоптиков
Зато в западных, северных и части центральных областей Украины будет до +23 градусов тепла. Дождливо, местами будут грозы.
По данным синоптика Натальи Диденко, ночи тоже станут теплее – предполагается +12...+16 градусов в ночь на 6 июня.
Относительно Киева, то в столице в субботу будет до +25 градусов, однако дождь с грозой.
Прогноз погоды на субботу, 6 июня, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир +24...+26
Винница – +27...+29
Одесса – +21...+23
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25... +27
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +27...+29
Харьков – +26...+28
Киев – +26...+28
Прогноз погоды на 6 июня в Украине / Укргидрометцентр