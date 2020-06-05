Погода в Україні в суботу, 6 червня, буде доволі спекотною. В деяких регіонах очікується до +29 градусів тепла. Однак в північних та західних областях варто очікувати і дощі та грози.

Прогноз погоди на суботу, 6 червня, у містах України: Ужгород – +17…+19 Львів – +17…+19 Івано-Франківськ – +16…+18 Тернопіль – +16…+18 Чернівці – +17…+19 Хмельницький – +17…+19 Луцьк – +16…+18 Рівне – +16…+18 Житомир – +16…+18 Вінниця – +17…+19 Одеса – +17…+19 Миколаїв – +19…+21 Херсон – +18…+20 Сімферополь – +18…+20 Кропивницький – +17…+19 Черкаси – +17…+19 Чернігів – +17…+19 Суми – +17…+19 Полтава – +18…+20 Дніпро – +18…+20 Запоріжжя – +118…+20 Донецьк – +19…+21 Луганськ – +20…+22 Харків – +18…+20 Київ – +17…+19