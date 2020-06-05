Прогноз погоди на 6 червня: буде спека до +29 градусів, на Заході та Півночі дощі та грози
Погода в Україні в суботу, 6 червня, буде доволі спекотною. В деяких регіонах очікується до +29 градусів тепла. Однак в північних та західних областях варто очікувати і дощі та грози.
Прогноз погоди на суботу, 6 червня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +17…+19
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +17…+19
Суми – +17…+19
Полтава – +18…+20
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +118…+20
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +20…+22
Харків – +18…+20
Київ – +17…+19