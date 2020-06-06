Погода в Украине в воскресенье, 7 июня, будет довольно теплой. На Западе дожди в течение всего дня, но температура поднимется до +25 градусов. А вот в Восточные регионы придет настоящее лето – столбики термометров покажут до +30 градусов.

На Троицу, 7 июня, грозовые дожди пройдут лишь в западной части. В других регионах Украины будет преимущественно сухо. Об этом в фейсбуке сообщила Наталья Диденко.

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На Западе Украины прогнозируют теплую погоду. Однако там дождливо и днем, и ночью. Температура будет держаться на уровне +16... +18 градусов. Ночью несколько прохладнее: температура опустится до +23... +25 градусов. На Востоке страны будет значительно теплее, осадков не прогнозируют. Температура в восточных регионах будет в пределах +28... +30 градусов.

В Южных регионах будет немного прохладнее, термометры покажут +26... +28 градусов. Идентичная погода будет и на Севере Украины, правда, небо будет покрыто облаками.

В Киеве осадков не ожидается, воздух прогреется до +28 градусов днем ​​и +15 градусов ночью.

Прогноз погоды на воскресенье, 7 июня, в городах Украины:

Ужгород – +23... +25

Львов – +23... +25

Ивано-Франковск – +23... +25

Тернополь – +23... +25

Черновцы – +23... +25

Хмельницкий – +24... +26

Луцк – +23... +25

Ровно – +23... +25

Житомир – +25... +27

Винница – +26... +28

Одесса – +25... +27

Николаев – +27... +29

Херсон – +27... +29

Симферополь – +26... +28

Кропивницкий – +27... +29

Черкассы – +26... +28

Чернигов – +26... +28

Суммы – +25... +27

Полтава – +26... +28

Днепр – +27... +29

Запорожье – +27... +29

Донецк – +28... +30

Луганск – +28... +30

Харьков – +28... +30

Киев – +26... +28



Погода в городах Украины 7 июня / Фото Укргидрометцентра