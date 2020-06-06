Прогноз погоды на 7 июня: Запад будет страдать от дождей, а вот на Востоке до +30 градусов
Погода в Украине в воскресенье, 7 июня, будет довольно теплой. На Западе дожди в течение всего дня, но температура поднимется до +25 градусов. А вот в Восточные регионы придет настоящее лето – столбики термометров покажут до +30 градусов.
На Троицу, 7 июня, грозовые дожди пройдут лишь в западной части. В других регионах Украины будет преимущественно сухо. Об этом в фейсбуке сообщила Наталья Диденко.
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На Западе Украины прогнозируют теплую погоду. Однако там дождливо и днем, и ночью. Температура будет держаться на уровне +16... +18 градусов. Ночью несколько прохладнее: температура опустится до +23... +25 градусов. На Востоке страны будет значительно теплее, осадков не прогнозируют. Температура в восточных регионах будет в пределах +28... +30 градусов.
В Южных регионах будет немного прохладнее, термометры покажут +26... +28 градусов. Идентичная погода будет и на Севере Украины, правда, небо будет покрыто облаками.
В Киеве осадков не ожидается, воздух прогреется до +28 градусов днем и +15 градусов ночью.
Прогноз погоды на воскресенье, 7 июня, в городах Украины:
Ужгород – +23... +25
Львов – +23... +25
Ивано-Франковск – +23... +25
Тернополь – +23... +25
Черновцы – +23... +25
Хмельницкий – +24... +26
Луцк – +23... +25
Ровно – +23... +25
Житомир – +25... +27
Винница – +26... +28
Одесса – +25... +27
Николаев – +27... +29
Херсон – +27... +29
Симферополь – +26... +28
Кропивницкий – +27... +29
Черкассы – +26... +28
Чернигов – +26... +28
Суммы – +25... +27
Полтава – +26... +28
Днепр – +27... +29
Запорожье – +27... +29
Донецк – +28... +30
Луганск – +28... +30
Харьков – +28... +30
Киев – +26... +28