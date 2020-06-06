Погода в Україні в неділю, 7 червня, буде доволі теплою. На Заході дощитиме протягом всього дня, але температура підніметься до +25 градусів. А от на у Східні регіони прийде справжнє літо – стовпчики термометрів покажуть до +30 градусів.

На Трійцю, 7 червня, грозові дощі пройдуть лише у західній частині. В інших регіонах України буде переважно сухо. Про це у фейсбуці повідомила Наталка Діденко.

​Важливо Світ пережив найтепліший травень за всю історію спостережень

На Заході України прогнозують теплу погоду. Однак там дощитиме і вдень, і вночі. Температура триматиметься на рівні +16...+18 градусів. Вночі дещо прохолодніше: температура опуститься до +23...+25 градусів. На Сході країни буде значно тепліше, опадів не прогнозують. Температура у Східних регіонах буде у межах +28...+30 градусів.

У Південних регіонах буде трохи прохолодніше, термометри покажуть +26...+28 градусів. Ідентична погода буде і на Півночі України, щоправда, небо буде вкрито хмарами.

У Києві опадів не очікують, повітря прогріється до +28 градусів вдень та +15 градусів вночі.

Прогноз погоди на неділю, 7 червня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +25…+27

Вінниця – +26…+28

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +25…+27

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +28…+30

Харків – +28…+30

Київ – +26…+28



Погода у містах України 7 червня / Фото Укргідрометцентру