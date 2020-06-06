Прогноз погоди на 7 червня: Захід потерпатиме від дощів, а от на Сході до +30 градусів
Погода в Україні в неділю, 7 червня, буде доволі теплою. На Заході дощитиме протягом всього дня, але температура підніметься до +25 градусів. А от на у Східні регіони прийде справжнє літо – стовпчики термометрів покажуть до +30 градусів.
На Трійцю, 7 червня, грозові дощі пройдуть лише у західній частині. В інших регіонах України буде переважно сухо. Про це у фейсбуці повідомила Наталка Діденко.
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На Заході України прогнозують теплу погоду. Однак там дощитиме і вдень, і вночі. Температура триматиметься на рівні +16...+18 градусів. Вночі дещо прохолодніше: температура опуститься до +23...+25 градусів. На Сході країни буде значно тепліше, опадів не прогнозують. Температура у Східних регіонах буде у межах +28...+30 градусів.
У Південних регіонах буде трохи прохолодніше, термометри покажуть +26...+28 градусів. Ідентична погода буде і на Півночі України, щоправда, небо буде вкрито хмарами.
У Києві опадів не очікують, повітря прогріється до +28 градусів вдень та +15 градусів вночі.
Прогноз погоди на неділю, 7 червня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +25…+27
Вінниця – +26…+28
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +25…+27
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +28…+30
Харків – +28…+30
Київ – +26…+28