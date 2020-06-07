Погода в Украине в понедельник, 8 июня, будет по-настоящему летней: температура воздуха приблизится к отметке +30. Правда, в западных областях день будет дождливым.

Дощі йтимуть лише у західній частині: синоптики попереджають про опади і вдень, і вночі 8 червня. За прогнозм від Укргідрометцентру, в інших регіонах України буде переважно сухо.

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Стовпчики термометрів наближатимуться до позначки у +30 градусів. Найтепліше буде на Харківщині, там очікують на потепління до +29...+31.

Тепло і по-справжньому літньо буде на Півдні: тут температура сягатиме +28...+30. У південних і східних областях вітер 7-12 метрів на секунду.

У Києві 8 червня вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29, вітер південно-східний.

Прогноз погоди на понеділок, 8 червня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +25…+27

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +28…+30

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +27…+29

Суми – +26…+28

Полтава – +28…+30

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +28…+30

Харків – +29…+31

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на 8 червня / Зображення Укргідрометцентру