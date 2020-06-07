Прогноз погоди на 8 червня: тепло, але на Заході дощі
Погода в Україні в понеділок, 8 червня, буде по-справжньому літньою: температура повітря наближатиметься до позначки +30. Щоправда, у західних областях буде дощити.
Дощі йтимуть лише у західній частині: синоптики попереджають про опади і вдень, і вночі 8 червня. За прогнозм від Укргідрометцентру, в інших регіонах України буде переважно сухо.
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Стовпчики термометрів наближатимуться до позначки у +30 градусів. Найтепліше буде на Харківщині, там очікують на потепління до +29...+31.
Тепло і по-справжньому літньо буде на Півдні: тут температура сягатиме +28...+30. У південних і східних областях вітер 7-12 метрів на секунду.
У Києві 8 червня вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29, вітер південно-східний.
Прогноз погоди на понеділок, 8 червня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +27…+29
Суми – +26…+28
Полтава – +28…+30
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +28…+30
Харків – +29…+31
Київ – +27…+29