Улучшится ли погода в Украине или же наоборот – накроют дожди и грозы: данные синоптиков

Ощутимого улучшения погодных условий в течение следующей недели пока также не ожидается. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах.

Об этом рассказал заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина.

Прекратятся ли осадки в Украине?

Представитель Укргидрометцентра сообщил, что в период с 19 по 20 мая по территории страны в основном будет преобладать сухая погода без существенных осадков. Зато в дневные часы местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 16 градусов тепла, но уже днем значения составят от 21 до 27 градусов тепла. Соответствующие показатели выше на несколько градусов по сравнению с текущей неделей.

Но, согласно обнародованной информации, несколько прохладнее будет 19 мая в западных областях. Там столбики термометров будут показывать от 17 до 22 градусов тепла, более низких значений по крайней мере по состоянию на сейчас не прогнозируют.

Будет ли ощутимое потепление?

В то же время синоптики пока не прогнозируют длительного периода стабильной и сухой погоды. По предварительным расчетам, в течение 21 – 25 мая в большинстве областей сохранится неустойчивая погода с периодами кратковременных дождей.

Пока такого (улучшение погоды – 24 Канал) не видно,

– отметил специалист.

По его словам, периодические осадки в основном будут выпадать именно днем. В свою очередь температурные показатели также ощутимо не изменятся, по территории Украины ожидаются примерно такие же столбики термометров.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 10 до 16 градусов тепла, а днем значения повысятся и составят от 20 до 27 градусов тепла. Также известно, что подобные показатели ожидаются и уже в начале новой недели.

Что прогнозировали специалисты ранее?

В начале следующей недели на погодные условия в Украине будет влиять циклон, который будет зарождаться в районе Каспийского моря, с ним поступит теплый и насыщенный влагой воздух, что приведет к периодическим дождям.

До конца текущих выходных на территории Украины будет умеренно теплая погода с дождями и грозами, особенно в западных и восточных регионах. В некоторых регионах температуры, прежде всего дневные, вырастут до 25 градусов тепла.

Кстати, в течение ближайших нескольких дней в как минимум нескольких областях Украины специалисты прогнозируют грозы и сильные шквалы ветра. Из-за подобной непогоды в некоторых регионах объявили І уровень опасности, желтый.