Об этом рассказал заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина.
Прекратятся ли осадки в Украине?
Представитель Укргидрометцентра сообщил, что в период с 19 по 20 мая по территории страны в основном будет преобладать сухая погода без существенных осадков. Зато в дневные часы местами возможны кратковременные дожди с грозами.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 16 градусов тепла, но уже днем значения составят от 21 до 27 градусов тепла. Соответствующие показатели выше на несколько градусов по сравнению с текущей неделей.
Но, согласно обнародованной информации, несколько прохладнее будет 19 мая в западных областях. Там столбики термометров будут показывать от 17 до 22 градусов тепла, более низких значений по крайней мере по состоянию на сейчас не прогнозируют.
Будет ли ощутимое потепление?
В то же время синоптики пока не прогнозируют длительного периода стабильной и сухой погоды. По предварительным расчетам, в течение 21 – 25 мая в большинстве областей сохранится неустойчивая погода с периодами кратковременных дождей.
Пока такого (улучшение погоды – 24 Канал) не видно,
– отметил специалист.
По его словам, периодические осадки в основном будут выпадать именно днем. В свою очередь температурные показатели также ощутимо не изменятся, по территории Украины ожидаются примерно такие же столбики термометров.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 10 до 16 градусов тепла, а днем значения повысятся и составят от 20 до 27 градусов тепла. Также известно, что подобные показатели ожидаются и уже в начале новой недели.
Что прогнозировали специалисты ранее?
В начале следующей недели на погодные условия в Украине будет влиять циклон, который будет зарождаться в районе Каспийского моря, с ним поступит теплый и насыщенный влагой воздух, что приведет к периодическим дождям.
До конца текущих выходных на территории Украины будет умеренно теплая погода с дождями и грозами, особенно в западных и восточных регионах. В некоторых регионах температуры, прежде всего дневные, вырастут до 25 градусов тепла.
Кстати, в течение ближайших нескольких дней в как минимум нескольких областях Украины специалисты прогнозируют грозы и сильные шквалы ветра. Из-за подобной непогоды в некоторых регионах объявили І уровень опасности, желтый.