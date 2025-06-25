Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 26 июня

Как передают синоптики, ночью вероятен кратковременный дождь на севере и в центре страны, а днем – на Левобережье. На остальной территории без осадков, с переменной облачностью.

Ветер западный и северо-западный со скоростью 7 – 12 метров за секунду. Днем, кроме западных областей, возможны порывы до 15 – 20 метров за секунду.

Ночью на западе, севере и востоке Украины ожидается от +12 до +17 градусов тепла, на остальной территории от +7 до +22 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +22 – +27 градусов тепла, а на юге и в Закарпатье – до +32 градусов тепла. Прохладнее всего будет в северных регионах – лишь до +24 градусов.

Какой будет температура в регионах

  • Киев +21...+23;
  • Ужгород +27...+29;
  • Львов +24...+26;
  • Ивано-Франковск +25...+27;
  • Тернополь +24...+26;
  • Черновцы +25...+27;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +24...+26;
  • Ровно +24...+26;
  • Житомир +21...+23;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +29...+31;
  • Николаев +28...+30;
  • Херсон +29...+31;
  • Симферополь +29...+31;
  • Кропивницкий +24...+26;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +21...+23;
  • Сумы +21...+23;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +25...+27;
  • Запорожье +27...+29;
  • Донецк +23...+25;
  • Луганск +21...+23;
  • Харьков +21...+23.

Погода на 26 июня / Карта Укргидрометцентра