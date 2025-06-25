Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 26 червня
Як передають синоптики, вночі ймовірний короткочасний дощ на півночі та в центрі країни, а вдень – на Лівобережжі. На решті території без опадів, з мінливою хмарністю.
Вітер західний і північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Удень, крім західних областей, можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі на заході, півночі й сході України очікується від +12 до +17 градусів тепла, на решті території від +7 до +22 градусів тепла. Удень повітря прогріється до +22 – +27 градусів тепла, а на півдні та в Закарпатті – до +32 градусів тепла. Найпрохолодніше буде в північних регіонах – лише до +24 градусів.
Якою буде температура в регіонах
- Київ +21...+23;
- Ужгород +27...+29;
- Львів +24...+26;
- Івано-Франківськ +25...+27;
- Тернопіль +24...+26;
- Чернівці +25...+27;
- Хмельницький +24...+26;
- Луцьк +24...+26;
- Рівне +24...+26;
- Житомир +21...+23;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +29...+31;
- Миколаїв +28...+30;
- Херсон +29...+31;
- Сімферополь +29...+31;
- Кропивницький +24...+26;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +21...+23;
- Суми +21...+23;
- Полтава +21...+23;
- Дніпро +25...+27;
- Запоріжжя +27...+29;
- Донецьк +23...+25;
- Луганськ +21...+23;
- Харків +21...+23.
Погода на 26 червня / Карта Укргідрометцентру