Теплее всего будет на Западе Украины. Однако там синоптики прогнозируют дожди.
Важно В Украину снова идет весеннее потепление: в каких областях ждать +11 градусов
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На закате солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. В течение всего дня ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. Температура воздуха будет составлять +4...+6 градусов. На Востоке будет облачно, однако осадков не прогнозируют. Столбики термометров покажут 0...-2. В Соледаре температура воздуха не будет опускаться ниже 3 градусов мороза ночью.
В большинстве областей на Севере Весь день будет облачно, но без осадков. Столбики термометров покажут +1...+3 градуса. Подобная ситуация будет и на Юге. Однако там воздух прогреется до +2…+4 градусов.
Весь день в Киеве будет облачным. Температура воздуха будет составлять 0…+2 градуса.
Погода в городах Украины 14 января
Ужгород – +4...+6
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +4...+6
Ровно – +3...+5
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – +1...+3
Николаев – +2...+4
Херсон – +1...+3
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – -1…+1
Черкассы – +1...+3
Чернигов – +1...+3
Суммы – 0…+2
Полтава – 0…+2
Днепр – 0…+2
Запорожье – 0…+2
Донецк – 0…-2
Луганск – 0…-2
Харьков – 0…-2
Киев – 0…+2
Прогноз погоды на 14 января / Фото Укргидрометцентра