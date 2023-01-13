Найтепліше буде на Заході України. Однак там синоптики прогнозують дощі.

Важливо До України знову йде весняне потепління: в яких областях чекати +11 градусів

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. Температура повітря становитиме +4...+6 градусів. На Сході також буде хмарно, однак опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть 0...-2. У Соледарі температура повітря не опускатиметься нижче за 3 градуси морозу вночі.

У більшості областей на Півночі весь день буде хмарно, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси. Подібна ситуація буде і на Півдні. Однак там повітря прогріється до +2...+4 градусів.

Весь день у Києві буде хмарним. Температура повітря становитиме 0…+2 градуси.

Погода у містах України 14 січня

Ужгород – +4...+6

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +4...+6

Рівне – +3...+5

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – +1...+3

Чернігів – +1...+3

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…-2

Луганськ – 0…-2

Харків – 0…-2

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на 14 січня / Фото Укргідрометцентру