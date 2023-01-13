Найтепліше буде на Заході України. Однак там синоптики прогнозують дощі.
Важливо До України знову йде весняне потепління: в яких областях чекати +11 градусів
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. Температура повітря становитиме +4...+6 градусів. На Сході також буде хмарно, однак опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть 0...-2. У Соледарі температура повітря не опускатиметься нижче за 3 градуси морозу вночі.
У більшості областей на Півночі весь день буде хмарно, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси. Подібна ситуація буде і на Півдні. Однак там повітря прогріється до +2...+4 градусів.
Весь день у Києві буде хмарним. Температура повітря становитиме 0…+2 градуси.
Погода у містах України 14 січня
Ужгород – +4...+6
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +4...+6
Рівне – +3...+5
Житомир – +1...+3
Вінниця – +1...+3
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – +1...+3
Чернігів – +1...+3
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…-2
Луганськ – 0…-2
Харків – 0…-2
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на 14 січня / Фото Укргідрометцентру