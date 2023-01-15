В последние дни погода в Украине становится все холоднее, хотя ожидать значительных снеговых осадков не стоит. Метеорологи дают относительно спокойный прогноз по этому поводу.

Читайте также Конец морозам: синоптики назвали дату, когда потеплеет по всей Украине

Какая будет погода по регионам

Очевидно, больше не повезло Западу Украины, поскольку в течение дня будет дождь. В то же время температура днем будет выше нуля.

На Севере и Юге нашего государства эксперты предупреждают жителей об умеренной облачности с прояснениями. Также на Востоке может выпасть небольшой снег.

В большинстве западных областей ночью умеренный дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков, лишь в восточных областях ночью небольшой снег,

– отметили в Укргидрометцентре.

Кроме того, там констатировали, что в Юго-Восточных областях ночью и утром местами будет туман, а на Севере на дорогах кое-где гололедица.

В Центре Украины тоже будет облачно. В частности, в городе Киеве без существенных осадков, хотя на дорогах также может быть гололедица.

Обратите внимание! Ветер синоптики прогнозируют южный и юго-восточный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура в течение суток будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Собственно ночью на Левобережье будет около 0 – 5 градусов мороза, в то время как днем в Западных и Южных областях прогнозируют от 1 до 6 градусов тепла.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +1...+3

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +1...+3

Винница – +2...+4

Одесса – +5...+7

Николаев – +4...+6

Херсон – +3...+5

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +2...+4

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – -4...-2

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...+1

Погода в Украине 16 января / Карта Укргидрометцентра