Останніми днями погода в Україні стає все дедалі холоднішою, хоча очікувати значних снігових опадів не варто. Метеорологи дають відносно спокійний прогноз щодо цього.

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Якою буде погода по регіонах

Очевидно, найбільше не пощастило Заходу України, оскільки упродовж дня дощитиме. Водночас температура вдень буде вище нуля.

На Півночі та Півдні нашої держави експерти попереджають жителів про помірну хмарність з проясненнями. Також на Сході може випасти невеликий сніг.

У більшості західних областей вночі помірний дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ, на решті території без істотних опадів, лише у східних областях вночі невеликий сніг,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Окрім того, там констатували, що у Південно-Східних областях вночі та вранці буде місцями туман, а на Півночі на дорогах подекуди буде ожеледиця.

У Центрі України також буде хмарно. Зокрема, у місті Києві без істотних опадів, хоча на дорогах також може бути ожеледиця.

Зверніть увагу! Вітер синоптики прогнозують південний та південно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Температура упродовж доби коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Власне, вночі на Лівобережжі буде близько 0 – 5 градусів морозу, у той час, як удень у Західних і Південних областях прогнозують від 1 до 6 градусів тепла.

Температура в найбільших містах України

Київ – +1...+3

Ужгород – +3...+5

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +3...+5

Рівне – +2...+4

Житомир – +1...+3

Вінниця – +2...+4

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +2...+4

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – +1...+3

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – -4...-2

Луганськ – 0...-2

Харків – -1...+1

Погода в Україні 16 січня / Карта Укргідрометцентру