В столице ожидается сухая холодная и ветреная погода. Ночью температура будет колебаться от -6 до -9 градусов, днем от -2 до -4 градусов.
Читайте также Как изменится климат Украины через 100 лет: синоптик ответил, будут ли аномалии
Прогноз от Укргидрометцентра
Синоптики отмечают, что в понедельник обойдется без осадков. Лишь в Карпатском регионе местами днем местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Специалисты отмечают, что в северных областях и в Карпатах на дорогах местами возможен гололед.
Прогнозируют восточный и юго-восточный ветер, 7 – 12 метров в секунду. Кроме того, в юго-восточной части местами возможны порывы ветра 15 метров в секунду.
Температура в западных областях и на крайнем юге страны будет колебаться ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем – от 1 до 4 градусов тепла. В Закарпатье прогнозируют днем 2 – 7 градусов тепла.
На остальной территории ночью ожидают 5 – 10 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов мороза.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, на востоке, севере и в центре Украины ночью 5 декабря будет морозно. Минимальная температура воздуха будет опускаться до -6... -12 градусов.
На западе и юге в ночные часы ожидается 0 – 3 градуса мороза. В понедельник днем максимальная температура воздуха будет составлять от -2 до -5 градусов. На западе и юге – от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
Синоптик предупреждает, что практически повсюду будет порывистый ветер. А на востоке Украины ожидают даже звездную ночь и солнечный день, прояснение. Лишь к вечеру в понедельник в западных областях может появиться дождь.
Диденко отмечает необходимость защиты лица и рук (ни в коем случае не увлажняющим кремом), ведь мороз быстро "щиплет". Кроме того, синоптик прогнозирует потепление с середины следующей недели на востоке, севере и в центре Украины.
Погода в городах Украины
- Ужгород – +5...+7
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – +1...+3
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы – +1...+3
- Хмельницкий – --1...+1
- Луцк – 0...+2
- Ровно – 0...+2
- Житомир – -4...-2
- Винница – -3...-1
- Одесса – -1...+1
- Николаев – 0...+2
- Херсон – 0...+2
- Симферополь – 0...+2
- Кропивницкий – -6…-4
- Черкассы – -7…-5
- Чернигов – -4…-2
- Сумы – -3...+1
- Полтава – -4...-2
- Днепр – -3…-1
- Запорожье – 0...-2
- Донецк – -10...-8
- Луганск – -8...-6
- Харьков – -4...-2
- Киев – -4...-2
Прогноз погоды на 5 декабря / Карта Укргидрометцентра