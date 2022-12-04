У столиці очікують суху холодну та вітряну погоду. Вночі температура коливатиметься від -6 до -9 градусів, вдень – від -2 до -4 градусів.
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Прогноз від Укргідрометцентру
Синоптики зазначають, що у понеділок обійдеться без опадів. Лише у Карпатському регіоні вдень місцями очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Фахівці наголошують, що в північних областях та в Карпатах на дорогах місцями можлива ожеледиця.
Прогнозують східний та південно-східний вітер, 7 – 12 метрів за секунду. Крім того, у південно-східній частині місцями можливі пориви вітру 15 метрів за секунду.
Температура у західних областях та на крайньому півдні країни коливатиметься вночі від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу, вдень – від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. На Закарпатті прогнозують вдень 2 – 7 градусів тепла.
На решті території вночі очікують 5 – 10 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів морозу.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, На сході, півночі та в центрі України уночі 5 грудня буде морозно. Мінімальна температура повітря опускатиметься до -6 – -12 градусів.
На заході та півдні в нічні години очікується 0 – +3 градуси морозу. У понеділок вдень максимальна температура повітря становитиме від -2 до -5 градусів. На заході та півдні – від 1 градуса морозу до 3 градусів тепла.
Синоптикиня попереджає, що практично повсюди буде рвучкий вітер. А на сході України очікують навіть зоряну ніч та сонячний день, прояснення. Лише ввечері в понеділок в західних областях може з'явитися дощ.
Діденко наголошує про необхідність захисту обличчя та рук (ні в якому разі не зволожуючим кремом), адже мороз швидко "щипається". Крім того, синоптикиня прогнозує потепління з середини наступного тижня на сході, півночі та в центрі України.
Погода у містах України
- Ужгород – +5...+7
- Львів – 0...+2
- Івано-Франківськ – +1...+3
- Тернопіль – 0...+2
- Чернівці – +1...+3
- Хмельницький – --1...+1
- Луцьк – 0...+2
- Рівне – 0...+2
- Житомир – -4...-2
- Вінниця – -3...-1
- Одеса – -1...+1
- Миколаїв – 0...+2
- Херсон – 0...+2
- Сімферополь – 0...+2
- Кропивницький – -6…-4
- Черкаси – -7…-5
- Чернігів – -4…-2
- Суми – -3...+1
- Полтава – -4...-2
- Дніпро – -3…-1
- Запоріжжя – 0...-2
- Донецьк – -10...-8
- Луганськ – -8...-6
- Харків – -4...-2
- Київ – -4...-2
Прогноз погоди на 5 грудня / Карта Укргідрометцентру