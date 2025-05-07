Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Где и когда в Украине будет снег
Какой будет погода в Украине 8 мая
Согласно прогнозу синоптиков, наиболее ощутимым похолодание будет для жителей северных и западных областей, где ожидаются заморозки на поверхности почвы ночью.
Несмотря на снижение температуры, подавляющая часть страны будет оставаться без осадков – этому будет способствовать поле несколько повышенного атмосферного давления. В то же время в Карпатском регионе, на юго-востоке и частично на юге страны ожидаются кратковременные дожди, которые принесет атмосферный фронт.
Ветер ожидается северный, умеренный – 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью в северных и в большинстве западных областей будет колебаться от +1 до +6 градусов, однако на поверхности почвы заморозки 0...-3 градуса. Днем температура вырастет до +9...+14 градусов.
На остальных территориях будет несколько теплее: ночью +6...+11 градусов, днем комфортные +15...+20 градусов.
Какой будет погода в Киеве и области
В Киеве и области осадки не прогнозируются, однако день будет сопровождаться переменной облачностью. Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура в столице составит +4...+6 градусов, днем – до +14 градусов.
В то же время в области температура ночью составит +1...+6 градусов, также возможны заморозки на поверхности почвы 0...-3 градуса. Днем температура будет колебаться от +9 до +14 градусов.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +12...+14
- Ужгород +11...+13
- Львов +10...+12
- Ивано-Франковск +10...+12
- Тернополь +10...+12
- Черновцы +10...+12
- Хмельницкий +10...+12
- Луцк +10...+12
- Ровно +10...+12
- Житомир +11...+13
- Винница +14...+16
- Одесса +18...+18
- Николаев +17...+19
- Херсон +17...+19
- Симферополь +17...+19
- Кропивницкий +16...+18
- Черкассы +14...+16
- Чернигов +11...+13
- Сумы +11...+13
- Полтава +15...+17
- Днепр +16...+18
- Запорожье +17...+19
- Донецк +16...+18
- Луганск +15...+17
- Харьков +17...+19
Погода в Украине на 8 мая / Карта Укргидрометцентра