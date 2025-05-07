Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 8 мая

Согласно прогнозу синоптиков, наиболее ощутимым похолодание будет для жителей северных и западных областей, где ожидаются заморозки на поверхности почвы ночью.

Несмотря на снижение температуры, подавляющая часть страны будет оставаться без осадков – этому будет способствовать поле несколько повышенного атмосферного давления. В то же время в Карпатском регионе, на юго-востоке и частично на юге страны ожидаются кратковременные дожди, которые принесет атмосферный фронт.

Ветер ожидается северный, умеренный – 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью в северных и в большинстве западных областей будет колебаться от +1 до +6 градусов, однако на поверхности почвы заморозки 0...-3 градуса. Днем температура вырастет до +9...+14 градусов.

На остальных территориях будет несколько теплее: ночью +6...+11 градусов, днем комфортные +15...+20 градусов.

Какой будет погода в Киеве и области

В Киеве и области осадки не прогнозируются, однако день будет сопровождаться переменной облачностью. Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура в столице составит +4...+6 градусов, днем – до +14 градусов.

В то же время в области температура ночью составит +1...+6 градусов, также возможны заморозки на поверхности почвы 0...-3 градуса. Днем температура будет колебаться от +9 до +14 градусов.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +12...+14

Ужгород +11...+13

Львов +10...+12

Ивано-Франковск +10...+12

Тернополь +10...+12

Черновцы +10...+12

Хмельницкий +10...+12

Луцк +10...+12

Ровно +10...+12

Житомир +11...+13

Винница +14...+16

Одесса +18...+18

Николаев +17...+19

Херсон +17...+19

Симферополь +17...+19

Кропивницкий +16...+18

Черкассы +14...+16

Чернигов +11...+13

Сумы +11...+13

Полтава +15...+17

Днепр +16...+18

Запорожье +17...+19

Донецк +16...+18

Луганск +15...+17

Харьков +17...+19

Погода в Украине на 8 мая / Карта Укргидрометцентра