Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 8 травня
Згідно з прогнозом синоптиків, найбільш відчутним похолодання буде для жителів північних і західних областей, де очікуються заморозки на поверхні ґрунту вночі.
Попри зниження температури, переважна частина країни залишатиметься без опадів – цьому сприятиме поле дещо підвищеного атмосферного тиску. Водночас у Карпатському регіоні, на південному сході та частково на півдні країни очікуються короткочасні дощі, які принесе атмосферний фронт.
Вітер очікується північний, помірний – 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі у північних та у більшості західних областей коливатиметься від +1 до +6 градусів, однак на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 градуси. Вдень температура зросте до +9...+14 градусів.
На решті територій буде дещо тепліше: вночі +6…+11 градусів, вдень комфортні +15…+20 градусів.
Якою буде погода в Києві та області
У Києві та області опади не прогнозуються, однак день буде супроводжуватися мінливою хмарністю. Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі температура в столиці становитиме +4…+6 градусів, вдень – до +14 градусів.
Водночас в області температура вночі становитиме +1...+6 градусів, також можливі заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси. Вдень температура буде коливатися від +9 до +14 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +12...+14
- Ужгород +11...+13
- Львів +10...+12
- Івано-Франківськ +10...+12
- Тернопіль +10...+12
- Чернівці +10...+12
- Хмельницький +10...+12
- Луцьк +10...+12
- Рівне +10...+12
- Житомир +11...+13
- Вінниця +14...+16
- Одеса +18...+18
- Миколаїв +17...+19
- Херсон +17...+19
- Сімферополь +17...+19
- Кропивницький +16...+18
- Черкаси +14...+16
- Чернігів +11...+13
- Суми +11...+13
- Полтава +15...+17
- Дніпро +16...+18
- Запоріжжя +17...+19
- Донецьк +16...+18
- Луганськ +15...+17
- Харків +17...+19
Погода в Україні на 8 травня / Карта Укргідрометцентру