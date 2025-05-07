Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 8 травня

Згідно з прогнозом синоптиків, найбільш відчутним похолодання буде для жителів північних і західних областей, де очікуються заморозки на поверхні ґрунту вночі.

Попри зниження температури, переважна частина країни залишатиметься без опадів – цьому сприятиме поле дещо підвищеного атмосферного тиску. Водночас у Карпатському регіоні, на південному сході та частково на півдні країни очікуються короткочасні дощі, які принесе атмосферний фронт.

Вітер очікується північний, помірний – 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі у північних та у більшості західних областей коливатиметься від +1 до +6 градусів, однак на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 градуси. Вдень температура зросте до +9...+14 градусів.

На решті територій буде дещо тепліше: вночі +6…+11 градусів, вдень комфортні +15…+20 градусів.

Якою буде погода в Києві та області

У Києві та області опади не прогнозуються, однак день буде супроводжуватися мінливою хмарністю. Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі температура в столиці становитиме +4…+6 градусів, вдень – до +14 градусів.

Водночас в області температура вночі становитиме +1...+6 градусів, також можливі заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси. Вдень температура буде коливатися від +9 до +14 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +12...+14

Ужгород +11...+13

Львів +10...+12

Івано-Франківськ +10...+12

Тернопіль +10...+12

Чернівці +10...+12

Хмельницький +10...+12

Луцьк +10...+12

Рівне +10...+12

Житомир +11...+13

Вінниця +14...+16

Одеса +18...+18

Миколаїв +17...+19

Херсон +17...+19

Сімферополь +17...+19

Кропивницький +16...+18

Черкаси +14...+16

Чернігів +11...+13

Суми +11...+13

Полтава +15...+17

Дніпро +16...+18

Запоріжжя +17...+19

Донецьк +16...+18

Луганськ +15...+17

Харків +17...+19

Погода в Україні на 8 травня / Карта Укргідрометцентру