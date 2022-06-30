Теплее по-прежнему будет на Западе Украины. Там столбики термометров покажут до +35 градусов.
Важно Часть областей покроют грозы, град и шквалы: где прогнозируют непогоду
Утро на Западе Украины будет безоблачным. Такая ситуация будет сохраняться в течение всего дня. Температура воздуха будет составлять +33...+35 градусов. На Востоке будет несколько прохладнее – +27…+29 градусов. Там пасмурный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков.
На севере небо будет ясным до самого завершения дня, осадков не прогнозируется. Воздух прогреется до +28...+30 градусов. На юге пасмурная погода будет только утром, а день и вечер обещают быть безоблачными. Без осадков. Столбики термометров покажут +29...+31 градус.
Уже с самого утра в Киеве согласится, и ничто больше не будет напоминать о пасмурной ночи. Температура воздуха будет составлять +28...+30 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 1 июля.
Львов – +33...+35
Ужгород – +33...+35
Ивано-Франковск – +31...+33
Тернополь – +33...+35
Черновцы – +32...+34
Хмельницкий – +32...+34
Луцк – +32...+34
Ровно – +32...+34
Житомир – +28...+30
Винница – +29...+31
Одесса – +27...+29
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+3
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Сумы – +26...+28
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +29...+31
Донецк – +28...+30
Луганск – +27...+29
Харьков – +27...+29
Киев – +28...+30