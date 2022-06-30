Теплее по-прежнему будет на Западе Украины. Там столбики термометров покажут до +35 градусов.

Важно Часть областей покроют грозы, град и шквалы: где прогнозируют непогоду

Утро на Западе Украины будет безоблачным. Такая ситуация будет сохраняться в течение всего дня. Температура воздуха будет составлять +33...+35 градусов. На Востоке будет несколько прохладнее – +27…+29 градусов. Там пасмурный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков.

На севере небо будет ясным до самого завершения дня, осадков не прогнозируется. Воздух прогреется до +28...+30 градусов. На юге пасмурная погода будет только утром, а день и вечер обещают быть безоблачными. Без осадков. Столбики термометров покажут +29...+31 градус.

Уже с самого утра в Киеве согласится, и ничто больше не будет напоминать о пасмурной ночи. Температура воздуха будет составлять +28...+30 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 1 июля.

Львов – +33...+35

Ужгород – +33...+35

Ивано-Франковск – +31...+33

Тернополь – +33...+35

Черновцы – +32...+34

Хмельницкий – +32...+34

Луцк – +32...+34

Ровно – +32...+34

Житомир – +28...+30

Винница – +29...+31

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+3

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +26...+28

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +28...+30



Прогноз погоды на 1 июля. Фото Укргидрометцентра.