Найтепліше, як і раніше буде на Заході України. Там стовпчики термометрів покажуть аж до +35 градусів.
Важливо Частину областей накриють грози, град і шквали: де прогнозують негоду
Ранок на Заході України буде безхмарним. Така ситуація зберігатиметься протягом всього дня. Температура повітря складатиме +33...+35 градусів. На Сході буде дещо прохолодніше – +27...+29 градусів. Там хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.
На Півночі небо буде ясним до самого завершення дня, опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +28...+30 градусів. На Півдні похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними. Без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +29...+31 градус.
Вже з самого ранку у Києві розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Температура повітря складатиме +28...+30 градусів.
Прогноз погоди в містах України на 1 липня
Львів – +33...+35
Ужгород – +33...+35
Івано-Франківськ – +31...+33
Тернопіль – +33...+35
Чернівці – +32...+34
Хмельницький – +32...+34
Луцьк – +32...+34
Рівне – +32...+34
Житомир – +28...+30
Вінниця – +29...+31
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +29...+3
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +25...+27
Суми – +26...+28
Полтава – +25...+27
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +27...+29
Харків – +27...+29
Київ – +28...+30