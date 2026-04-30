Холод задержится, в части областей – дожди: прогноз погоды на 1 мая в Украине
Погоду в Украине в пятницу, 1 мая, будет определять поле повышенного атмосферного давления, которое будет поступать из Западной Европы. В то же время в верхних слоях атмосферы местами сохранится влияние остатков циклона.
В связи с этим местами выпадут дожди. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода в первый день мая?
Синоптики сообщают, что на Левобережье и в Крыму местами выпадут незначительные дожди. Погода в основном будет прохладной. Из-за ночных прояснений приземный слой воздуха будет охлаждаться интенсивнее.
В большинстве областей ночью прогнозируют заморозки в воздухе 0 – 3 градусов, в южных регионах температура воздуха в это время составит от 1 до 6 градусов, однако там еще сохранятся заморозки только на поверхности почвы.
В дневные часы столбики термометров будут показывать от 8 до 13 градусов тепла.
Какие условия будут в Киеве и области?
По данным Укргидрометцентра, в Киеве и области погода будет переменно облачной, без существенных осадков. Ветер будет двигаться северо-западным направлением, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, то есть без сильных порывов.
В области ночью ожидаются заморозки в пределах 0 – 3 градусов, днем прогнозируют повышение – от 8 до 13 градусов тепла. В столице ночью температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла, на поверхности почвы возможны заморозки в пределах 0 – 2 градусов, днем будет от 10 до 12 градусов тепла.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +12...+14;
- Ивано-Франковск +12...+14;
- Тернополь +12...+14;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +12...+14;
- Ровно +11...+13;
- Житомир +10...+12;
- Винница +10...+12;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +11...+13;
- Херсон +10...+12;
- Симферополь +11...+13;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +11...+13;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +8...+10;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +11...+13;
- Запорожье +10...+12;
- Донецк +10...+12;
- Луганск +10...+12;
- Харьков +10...+12.
Прогноз на 1 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Какие погодные изменения фиксировали недавно?
Напомним, накануне в Киевской, Черниговской и Львовской областях накануне выпал незначительный мокрый снег. В последней зафиксировали новую рекордно низкую температуру с 1976 года в этот день, в городе было 2,4 градуса мороза.
Несколько дней назад Украину также накрыла непогода с ветром, дождем, градом и снегом. Причиной этого холодный атмосферный фронт, который проходил по стране. Но уже в ближайшие дни погодные условия несколько изменятся.
В частности, в Черкасской области из-за непогоды падали деревья, к сожалению, сообщали об одной погибшей женщине. Также 5 случаев падения деревьев на автодороги и транспортные средства было недавно зафиксировано на Закарпатье.