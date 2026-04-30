Холод задержится, в части областей – дожди: прогноз погоды на 1 мая в Украине

Погоду в Украине в пятницу, 1 мая, будет определять поле повышенного атмосферного давления, которое будет поступать из Западной Европы. В то же время в верхних слоях атмосферы местами сохранится влияние остатков циклона.

В связи с этим местами выпадут дожди. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода в первый день мая?

Синоптики сообщают, что на Левобережье и в Крыму местами выпадут незначительные дожди. Погода в основном будет прохладной. Из-за ночных прояснений приземный слой воздуха будет охлаждаться интенсивнее.

В большинстве областей ночью прогнозируют заморозки в воздухе 0 – 3 градусов, в южных регионах температура воздуха в это время составит от 1 до 6 градусов, однако там еще сохранятся заморозки только на поверхности почвы.

В дневные часы столбики термометров будут показывать от 8 до 13 градусов тепла.

Какие условия будут в Киеве и области?

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и области погода будет переменно облачной, без существенных осадков. Ветер будет двигаться северо-западным направлением, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, то есть без сильных порывов.

В области ночью ожидаются заморозки в пределах 0 – 3 градусов, днем прогнозируют повышение – от 8 до 13 градусов тепла. В столице ночью температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла, на поверхности почвы возможны заморозки в пределах 0 – 2 градусов, днем будет от 10 до 12 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +10...+12;

Ужгород +12...+14;

Львов +12...+14;

Ивано-Франковск +12...+14;

Тернополь +12...+14;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +12...+14;

Ровно +11...+13;

Житомир +10...+12;

Винница +10...+12;

Одесса +12...+14;

Николаев +11...+13;

Херсон +10...+12;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +11...+13;

Чернигов +10...+12;

Сумы +8...+10;

Полтава +10...+12;

Днепр +11...+13;

Запорожье +10...+12;

Донецк +10...+12;

Луганск +10...+12;

Харьков +10...+12.



Прогноз на 1 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какие погодные изменения фиксировали недавно?

Напомним, накануне в Киевской, Черниговской и Львовской областях накануне выпал незначительный мокрый снег. В последней зафиксировали новую рекордно низкую температуру с 1976 года в этот день, в городе было 2,4 градуса мороза.

Несколько дней назад Украину также накрыла непогода с ветром, дождем, градом и снегом. Причиной этого холодный атмосферный фронт, который проходил по стране. Но уже в ближайшие дни погодные условия несколько изменятся.

В частности, в Черкасской области из-за непогоды падали деревья, к сожалению, сообщали об одной погибшей женщине. Также 5 случаев падения деревьев на автодороги и транспортные средства было недавно зафиксировано на Закарпатье.