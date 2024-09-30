Второй месяц осени начнется с облачной погоды. В некоторых регионах обойдется без осадков.

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Какой будет погода в Украине

В частности, прогнозируют, что в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и в оккупированном Крыму будет облачно с прояснениями. Также там возможен дождь, а на остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, на Левобережье восточный, 7 – 12 метров в секунду, в восточных, Запорожской и Одесской областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет +3...+8 градусов тепла, днем +8...+13 градусов. В то же время на остальной территории ночью +9...+14 градусов, на юге страны до +17 градусов, днем +17...+22 градуса, в восточных областях до +25 градусов.

На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от +3 градусов тепла до -2 мороза, днем +4...+9 градусов тепла.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный ️, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет +9...+14 градусов, днем +17...+22 градуса. В Киеве ночью ожидается +10...+12 градусов, днем +18...+20 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +12...+14;

Ужгород +11...+13;

Львов +9...+11;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +9...+11;

Луцк +9...+11;

Ровно +9...+11;

Житомир +12...+14;

Винница +12...+14;

Одесса +17...+19;

Николаев +22...+24;

Херсон +22...+24;

Симферополь +19...+21;

Кропивницкий +22...+24;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +19...+21;

Сумы +20...+22;

Полтава +20...+22;

Днепр +21...+23;

Запорожье +21...+23;

Донецк +23...+25;

Луганск +23...+25;

Харьков +23...+25.



Прогноз погоды на 1 октября / Укргидрометцентр