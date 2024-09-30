Другий місяць осені розпочнеться із хмарної погоди. У деяких регіонах обійдеться без опадів.

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Якою буде погода в Україні

Зокрема, прогнозують, що в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях та в окупованому Криму буде хмарно з проясненнями. Також там можливий дощ, а на решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер очікується північно-західний, на Лівобережжі східний, 7 – 12 метрів за секунду, у східних, Запорізькій та Одеській областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі буде +3...+8 градусів тепла, вдень +8...+13 градусів. Водночас на решті території вночі +9...+14 градусів, на півдні країни до +17 градусів, вдень +17...+22 градуси, у східних областях до +25 градусів.

На високогір'ї Карпат синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі від +3 градусів тепла до -2 морозу, вдень +4...+9 градусів тепла.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західний ️, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі буде +9...+14 градусів, вдень +17...+22 градуси. У Києві вночі очікується +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +12...+14;

Ужгород +11…+13;

Львів +9...+11;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +9...+11;

Луцьк +9...+11;

Рівне +9...+11;

Житомир +12…+14;

Вінниця +12…+14;

Одеса +17…+19;

Миколаїв +22…+24;

Херсон +22…+24;

Сімферополь +19…+21;

Кропивницький +22…+24;

Черкаси +20…+22;

Чернігів +19...+21;

Суми +20...+22;

Полтава +20…+22;

Дніпро +21…+23;

Запоріжжя +21…+23;

Донецьк +23…+25;

Луганськ +23…+25;

Харків +23…+25.



Прогноз погоди на 1 жовтня / Укргідрометцентр