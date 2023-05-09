На Одесщине, Луганщине, Донетчине, Запорожье и Харьковщине ожидают сильные ливни.

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Погода в регионах Украины

В восточных и юго-восточных областях ожидают кратковременные дожди. Температура воздуха на Востоке поднимется до +11…+13 градусов. На Западе будет несколько теплее – до +13…+15 градусов. Там тоже будет облачно, но с прояснениями.

Осадки ожидают и на Севере. Столбики термометров покажут +12...+14 градусов. На юге температура воздуха будет почти идентичной – +12…+14 градусов днем. Ночные заморозки ожидают в:

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Кировоградской,

Одесской,

Николаевская область.

В Киевской области также будет бесполезно с прояснениями, без существенных осадков. Температура по области ночью будет составлять +1...+6 градусов и +10...+15 градусов днем.

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают, что 10-12 мая в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Предупреждение о пожарной опасности по Украине / Фото Укргидрометцентра

Погода в городах Украины

Киев – +12...+14

Ужгород – +17...+19

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +13...+15

Николаев – +13...+15

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +14...+15

Чернигов – +12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +11...+13

Донецк – +11...+13

Луганск – +10...+12

Харьков – +11...+13



Прогноз погоды в Украине 10 мая / Фото Укргидрометцентра