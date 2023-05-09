Натомість на Одещині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та Харківщині очікують сильні зливи.
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Погода в регіонах України
У східних та південно-східних областях очікують короткочасні дощі. Температура повітря на Сході підніметься до +11...+13 градусів. На Заході буде дещо тепліше – до +13...+15 градусів. Там також буде хмарно, але з проясненнями.
Опади очікують і на Півночі. Стовпчики термометрів покажуть +12...+14 градусів. На Півдні температура повітря буде майже ідентичною – +12...+14 градусів вдень. Натомість нічні заморозки очікують у:
- Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Кіровограській,
- Одеській,
- Миколаївській областях.
На Київщині також буде марно з проясненнями, без істотних опадів. Температура по області вночі складатиме +1...+6 градусів та +10...+15 градусів вдень.
Попередження про пожежну небезпеку по Україні
Крім того, в Укргідрометцентрі попереджають, що 10 – 12 травня у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Попередження про пожежну небезпеку по Україні / Фото Укргідрометцентру
Погода у містах України
Київ – +12...+14
Ужгород – +17...+19
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +12...+14
Рівне – +12...+14
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +14...+15
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +12...+14
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +10...+12
Харків – +11...+13
Прогноз погоди в Україні 10 травня / Фото Укргідрометцентру