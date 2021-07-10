Метеорологи сообщают, что страна будет находиться в горячем воздухе, поэтому пожарная опасность возрастает. Стоит отказаться от всего, что потребует очага, в частности жарки шашлыков.

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Какой будет погода в Украине

Несмотря на осадки в трех регионах температура воздуха на Западе будет колебаться от +28 до +33 градусов. Наибольшей жары следует ожидать в восточных областях – +31... +34 градуса.

На Севере синоптики прогнозируют солнце. Отметки на термометрах покажут +31... +33 градуса. В южных регионах 11 июля также без осадков. Там следует ожидать +31... +33 градуса.

В Киеве, как и почти по всей территории страны, – теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до +31... +33 градуса.

Ослабление жары возможно с 18 – 19 июля, будет распространяться свежесть сначала с западных областей Украины. Однако на Востоке горячая погода будет продолжаться,

– отметила Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на 11 июля

Ужгород – +29... +31

Львов – 28... +30

Ивано-Франковск – 28... +30

Тернополь – +29... +31

Черновцы – +29... +31

Хмельницкий – +29... +31

Луцк – +31... +33

Ровно – +31... +33

Житомир – +31... +33

Винница – +31... +33

Одесса – +31... +33

Николаев – +31... +33

Херсон – +31... +33

Симферополь – +31... +33

Кропивницкий – +31... +33

Черкассы – +31... +33

Чернигов – +31... +33

Сумы – +31... +33

Полтава – +31... +33

Днепр – +31... +33

Запорожье – +31... +33

Донецк – +31... +33

Луганск – 32... +34

Харьков – +31... +33

Киев – +31... +33



Прогноз погоды на 11 июля / Данные Укргидрометцентра