Метеорологи повідомляють, що країна перебуватиме у гарячому повітрі, тому пожежна небезпека зростає. Варто відмовитися від усього, що потребуватиме вогнища, зокрема смаження шашликів.

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Якою буде погода в Україні

Попри опади у трьох регіонах температура повітря на Заході коливатиметься від +28 до +33 градусів. Найбільшої спеки варто очікувати у східних областях – +31...+34 градуси.

На Півночі синоптики прогнозують сонце. Позначки на термометрах покажуть +31...+33 градуси. У південних регіонах 11 липня також без опадів. Там слід очікувати +31...+33 градуси.

У Києві, як і майже по всій території країни, – тепла погода. Вдень температура повітря підніметься до +31...+33 градуси.

Послаблення спеки можливе з 18 – 19 липня, поширюватиметься свіжість спочатку зі західних областей України. Проте на Сході гаряча погода триватиме й далі,

– зауважила Наталка Діденко.

Прогноз погоди у містах України на 11 липня

Ужгород – +29...+31

Львів – +28...+30

Івано-Франківськ – +28...+30

Тернопіль – +29...+31

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +31...+33

Рівне – +31...+33

Житомир – +31...+33

Вінниця – +31...+33

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +31...+33

Чернігів – +31...+33

Суми – +31...+33

Полтава – +31...+33

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +32...+34

Харків – +31...+33

Київ – +31...+33

Прогноз погоди на 11 липня / Дані Укргідрометцентру