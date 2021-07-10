Там мешкають приблизно 30 мільйонів людей. Усі вони ризикують відчути на собі вплив температури у +54 градусів.
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Небезпечну спеку очікують у Сполучених Штатах Америки
На суботу та неділю 10 й 11 липня у західних штатах США синоптики прогнозують небезпечну спеку.
- Температура сягатиме 54 градусів вище нуля.
У національному центрі прогнозу погоди країни порадили мешканцям тих регіонів:
- Обов'язково пити воду.
- І обмежити активність на свіжому повітрі впродовж дня.
Окрім високих температур на території західних штатів можливі потужні грози. І тут не факт, що це погано: адже через спеку можуть виникнути лісові пожежі.
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