Там мешкають приблизно 30 мільйонів людей. Усі вони ризикують відчути на собі вплив температури у +54 градусів.

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Небезпечну спеку очікують у Сполучених Штатах Америки

На суботу та неділю 10 й 11 липня у західних штатах США синоптики прогнозують небезпечну спеку.

  • Температура сягатиме 54 градусів вище нуля.

У національному центрі прогнозу погоди країни порадили мешканцям тих регіонів:

  • Обов'язково пити воду.
  • І обмежити активність на свіжому повітрі впродовж дня.

Окрім високих температур на території західних штатів можливі потужні грози. І тут не факт, що це погано: адже через спеку можуть виникнути лісові пожежі.

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