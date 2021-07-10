Там обитают примерно 30 миллионов людей. Все они рискуют ощутить на себе влияние температуры в +54 градуса.
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Опасную жару ожидают в Соединенных Штатах Америки
На субботу и воскресенье 10 и 11 июля в западных штатах США синоптики прогнозируют опасную жару.
- Температура достигнет 54 градусов выше нуля.
В национальном центре прогноза погоды страны посоветовали жителям тех регионов:
- Обязательно пить воду.
- И ограничить активность на свежем воздухе в течение дня.
Кроме высоких температур на территории западных штатов возможны мощные грозы. И здесь не факт, что это плохо: ведь из-за жары могут возникнуть лесные пожары.
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