Холоднее всего днем будет на Луганщине, а самое теплое – на Львовщине, Закарпатье и в Крыму. Температура воздуха по всей стране будет колебаться от -8 до +8 градусов.

Интересно Земля на Востоке замерзает и это влияет на возможное наступление России или Украины – Bloomberg

Погода в регионах

На Западе ночью температура воздуха в основном колебалась в пределах 0 градусов, но днем столбики термометра поднимутся до +4...+8 градусов. Осадки синоптики прогнозируют только в Ивано-Франковской и Черновицкой областях – там возможны дождь и мокрый снег.

На Севере будет гораздо холоднее. Ночью там термометры показывали -10…-6 градусов. Днем температура будет большей частью ниже нуля – от -3 до +1. Осадков синоптики не предполагают.

На Юге и в Центре ночью столбики термометра опустились до -9...-3 градусов, но днем синоптики прогнозируют несколько более высокие показатели - от -2 до +5 градусов. Осадки синоптики прогнозируют только в Одесской области – там возможны небольшие дожди и мокрый снег.

На Востоке день будет холодным, особенно в Донецкой и Луганской областях. После ночных морозов -10...-8 градусов, днем там температура будет почти такой же -8...-5 градусов. В Харьковской области будет теплее – от -2 до 0 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

В Киеве день будет с легким морозом – от -3 до -1 градуса. Осадков тоже не прогнозируют.

Погода в городах

Киев – -3...-1

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +5...+7

Ровно – +4...+6

Житомир – -1...+1

Винница – -2...0

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – -2...0

Черкассы – -2...0

Чернигов – -3...-1

Сумы – -3...-1

Полтава – -2...0

Днепр – -1...+1

Запорожье – +2...+4

Донецк – -7...-5

Луганск – -8...-6

Харьков – -2...0

Прогноз погоды на 12 января / Карта Укргидрометцентра.