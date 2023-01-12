Найхолодніше вдень буде на Луганщині, а найтепліше – на Львівщині, Закарпатті та в Криму. Температура повітря по всій країні коливатиметься в межах від -8 до +8 градусів.

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Погода в регіонах

На Заході вночі температура повітря здебільшого коливалася в межах 0 градусів, але вдень стовпчики термометра піднімуться до +4...+8 градусів. Опади синоптики прогнозують тільки Івано-Франківській та Чернівецькій областях – там можливі дощ та мокрий сніг.

На Півночі буде значно холодніше. Уночі там термометри показували -10...-6 градусів. Удень температура буде здебільшого нижче нуля – від -3 до +1. Опадів синоптики не передбачають.

На Півдні та в Центрі уночі стовпчики термометра опустилися до -9...-3 градусів, але удень синоптики прогнозують дещо вищі показники – від -2 до +5 градусів. Опади синоптики прогнозують тільки на Одещині – там можливі невеликі дощі та мокрий сніг.

На Сході день буде найхолоднішим, особливо в Донецькій та Луганській областях. Після нічних морозів -10...-8 градусів, удень там температура буде майже такою ж – -8...-5 градусів. На Харківщині буде тепліше – від -2 до 0 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

У Києві день буде з легким морозом – від -3 до -1 градуса. Опадів також не передбачають.

Погода в містах

Київ – -3...-1

Ужгород – +6...+8

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +5...+7

Рівне – +4...+6

Житомир – -1...+1

Вінниця – -2...0

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – -2...0

Черкаси – -2...0

Чернігів – -3...-1

Суми – -3...-1

Полтава – -2...0

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – -7...-5

Луганськ – -8...-6

Харків – -2...0

Прогноз погоди на 12 січня / Карта Укргідрометцентру