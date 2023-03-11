Температура воздуха днем по всей стране будет колебаться от +3 до +11 градусов. Прохладнее всего будет на Западе и Севере, а самое теплое – на Востоке и Юге.
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Погода в регионах
На Западе в основном как ночь, так и день пройдут без осадков, однако на Волыни и Ровенщине возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах +3…+7 градусов. Ночью только в Закарпатье столбики термометра опустятся ниже нуля – до -2 градусов.
На Севере на смену ожидающимся ночью дождям с мокрым снегом, придет небольшой мокрый снег, который возможен днем. Температура воздуха будет колебаться в пределах +3…+5 градусов.
В Центре и на Юге и ночь, и день минуют без осадков, а столбики термометра днем будут на уровне +4...+11 градусов.
На Востоке в Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможны дожди. Воздух разогреется до +5...+11 градусов.
В Киеве ночью возможен дождь с мокрым снегом, а днем небольшой мокрый снег. В столице будет прохладно – днем столбики термометра будут показывать +3…+5 градусов.
Погода в городах
Киев – +3...+5
Ужгород – +5...+7
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +5..+7
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +3...+5
Винница – +4...+6
Одесса – +8...+10
Николаев – +7...+9
Херсон – +7...+9
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +3...+5
Сумы – +3...+5
Полтава – +5...+7
Днепр – +6...+8
Запорожье – +8...+10
Донецк – +8...+10
Луганск – +9...+11
Харьков – +8...+10
Прогноз погоды на 12 марта / Карта Укргидрометцентра.