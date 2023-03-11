Температура воздуха днем по всей стране будет колебаться от +3 до +11 градусов. Прохладнее всего будет на Западе и Севере, а самое теплое – на Востоке и Юге.

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Погода в регионах

На Западе в основном как ночь, так и день пройдут без осадков, однако на Волыни и Ровенщине возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах +3…+7 градусов. Ночью только в Закарпатье столбики термометра опустятся ниже нуля – до -2 градусов.

На Севере на смену ожидающимся ночью дождям с мокрым снегом, придет небольшой мокрый снег, который возможен днем. Температура воздуха будет колебаться в пределах +3…+5 градусов.

В Центре и на Юге и ночь, и день минуют без осадков, а столбики термометра днем будут на уровне +4...+11 градусов.

На Востоке в Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможны дожди. Воздух разогреется до +5...+11 градусов.

В Киеве ночью возможен дождь с мокрым снегом, а днем небольшой мокрый снег. В столице будет прохладно – днем столбики термометра будут показывать +3…+5 градусов.

Важно! По данным Укргидрометцентра, 12 марта по всей стране возможен сильный ветер с порывами до 15 – 20 метров в секунду. Поэтому во всех областях объявлен I (желтый) уровень опасности.

Погода в городах

Киев – +3...+5

Ужгород – +5...+7

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +5..+7

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +4...+6

Одесса – +8...+10

Николаев – +7...+9

Херсон – +7...+9

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +8...+10

Донецк – +8...+10

Луганск – +9...+11

Харьков – +8...+10

Прогноз погоды на 12 марта / Карта Укргидрометцентра.