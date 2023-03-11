Водителей призвали быть осторожными на дороге. Также необходимо соблюдать скоростной режим.
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В Киеве резко изменится погода
Так, в столице прогнозируют сильный дождь. Местами могут быть подтопления, поэтому гидрослужбы "Киевавтодора" мониторят ситуацию и приступили к усиленному дежурству.
Специалисты уже обследовали и очистили ливневые стоки в проблемных местах.
В общей сложности "Киевавтодор" имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки ливневых стоков. В частности, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции,
– отметили в КГГА.
Непогода в Украине: последние новости
9 марта погода в Карпатах значительно ухудшилась. На высокогорье предупреждали о высокой влажности и мощном ветре. Из-за плотного тумана в Карпатах была значительно ухудшена видимость.
Вечером 4 марта столицу накрыла непогода. Однако кроме снегопадов и штормового ветра, в Киеве была еще и гроза.
Во Львове и области 21 февраля был сильный ветер. Из-за этого объявляли штормовое предупреждение и 2 уровень опасности.
Кроме этого, Львовщину 18 февраля также атаковала непогода. В регионе фиксировали сильный порывистый ветер.