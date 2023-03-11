Тож водіїв закликали бути обережними на дорозі. Також необхідно дотримуватись швидкісного режиму.

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У Києві різко зміниться погода

Так, у столиці прогнозують сильний дощ. Місцями можуть бути підтоплення, тому гідрослужби "Київавтодору" моніторять ситуацію і розпочали посилене чергування.

Наразі спеціалісти вже обстежили й очистили зливостоки у проблемних місцях.

Загалом "Київавтодор" має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки зливостоків. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції,

– зауважили у КМДА.

Важливо! Водіїв просять бути уважними на мокрих дорогах та дотримуватись швидкісного режиму.

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