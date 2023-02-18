Внаслідок негоди попадало багато дерев. Гілки загородили проїжджі частини.

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Негода накрила Львівщину

Так, в області фіксують падіння дерев, зокрема, на проїжджі частини. На місцях вже працюють дорожні служби, а патрульні забезпечують регулювання руху.


На Львівщині вирує негода / фото поліції


Комунальники прибирають дерева / фото поліції

Поліцейські закликають бути уважними та обережними під час перебування на вулиці:

  • не залишайте автомобілі біля дерев та білбордів,
  • намагайтесь уникати прогулянок під розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

У разі необхідності одразу звертайтеся на лінію 102 або повідомляйте аварійні служби! Бережіть себе!
– наголосили правоохоронці.

Негода в Україні: останні новини

  • Київську область 18 лютого охопить негода. Пронизливий вітер та мокрий сніг ускладнюватимуть рух на дорогах.
  • Так, на Київщині прогнозують сильний вітер. Його пориви сягатимуть 17 – 22 метри за секунду, що означає 1 рівень небезпечності.
  • Раніше попереджали, що на Київщині та Чернігівщині можуть бути ймовірні підтоплення.
  • У Чернівецькій області 6 лютого вирував потужний циклон. У регіоні були снігопади та ожеледиця. Дорожники працювали цілодобово, аби забезпечити проїзд.