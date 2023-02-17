Так, на Київщині прогнозують сильний вітер. Його пориви сягатимуть 17 – 22 метри за секунду, що означає 1 рівень небезпечності.

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Мокрий сніг та ожеледиця

За інформацією Укргідрометцентру, в області буде хмарно. Вночі падатиме помірний мокрий сніг, а вдень – невеликий дощ. Температура по області вночі сягатиме від +2 градусів до -3, вдень – +4...+9.

Вночі дороги скує ожеледиця️. Фахівці нагадують, під час сильних поривів вітру потрібно щільно закривати вікна будинків. На вулиці потрібно триматись подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

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