Так, в Киевской области прогнозируют сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 – 22 метров в секунду, что означает 1 уровень опасности.

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Мокрый снег и гололедица

По информации Укргидрометцентра, в области облачно. Ночью будет идти умеренный мокрый снег, а днем - небольшой дождь. Температура по области ночью будет достигать +2 градусов до -3, днем – +4...+9.

Ночью дороги сковывает гололедица. Специалисты напоминают, что во время сильных порывов ветра нужно плотно закрывать окна домов. На улице следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

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