Температура повітря вдень по всій країні коливатиметься в межах від +3 до +11 градусів. Найпрохолодніше буде на Заході та Півночі, а найтепліше – на Сході та Півдні.

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Погода в регіонах

На Заході здебільшого як ніч, так і день минуть без опадів, однак на Волині та Рівненщині можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в межах +3...+7 градусів. Уночі лише на Закарпатті стовпчики термометра опустяться нижче нуля – до -2 градусів.

На Півночі на зміну дощам з мокрим снігом, які очікують вночі, прийде невеликий мокрий сніг, який можливий удень. Температура повітря коливатиметься в межах +3...+5 градусів.

У Центрі та на Півдні і ніч, і день минуть без опадів, а стовпчики термометра вдень будуть на рівні +4...+11 градусів.

На Сході на Харківщині, Донеччині та Луганщині можливі дощі. Повітря розігріється до +5...+11 градусів.

У Києві вночі можливий дощ із мокрим снігом, а вдень – невеликий мокрий сніг. У столиці буде прохолодно – вдень стовпчики термометра показуватимуть +3...+5 градусів.

Важливо! За даними Укргідрометцентру 12 березня по всій країні можливий сильний вітер з поривами до 15 – 20 метрів на секунду. Через це у всіх областях оголошений І (жовтий) рівень небезпеки.

Погода в містах

Київ – +3...+5

Ужгород – +5...+7

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +5..+7

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +4...+6

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +3...+5

Суми – +3...+5

Полтава – +5...+7

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +9...+11

Харків – +8...+10

Прогноз погоди на 12 березня / Карта Укргідрометцентру