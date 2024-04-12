Беспокоиться из-за осадков гражданам большинства регионов также не стоит – на небе время от времени будут появляться облака. Небольшой дождь возможен только на Севере.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что 13 апреля небо будет облачным, однако с прояснениями. Осадков не предвидится, но только в северной части днем небольшой кратковременный дождь. Ожидается небольшой северо-западный/западный ветер – его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью по Украине не будет превышать 7 – 12 градусов, а днем отметки будут показывать 16 – 21 градусов. В Карпатах будет прохладнее – ночью 2 – 7 градусов тепла, а днем 10 – 15 градусов.
Погода нв Киевской области
В Киевской области, как и на остальных территориях, будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется отсутствие осадков, однако, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура по области ночью будет достигать 7 – 12 градусов, а днем не будет превышать 16 – 21 градус. Непосредственно в Киеве ночью около 10 градусов, днем – 17 – 19 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +17...+19
- Ужгород +`20...+22
- Львов +18...+20
- Ивано-Франковск +18...+20
- Тернополь +18...+20
- Черновцы +18...+20
- Хмельницкий +18...+20
- Луцк +16...+18
- Ровно +17...+19
- Житомир +17...+19
- Винница +19...+21
- Одесса +19...+21
- Николаев +20...+22
- Херсон +19...+21
- Симферополь +19...+21
- Кропивницкий +18...+20
- Черкассы +18...+20
- Чернигов +17...+19
- Сумы +17...+19
- Полтава +18...+20
- Днепр +18...+20
- Запорожье +20...+22
- Донецк +19...+21
- Луганск +19...+21
- Харьков +18...+20
Прогноз погоды в Украине на 13 апреля / Укргидрометцентр