Турбуватися через опади громадянам більшості регіонів також не варто – на небі час від часу з'являтимуться хмарки. Невеликий дощ можливий лише на Півночі.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 13 квітня небо буде хмарним, проте з проясненнями. Опадів не передбачається, але лише у північній частині вдень невеликий короткочасний дощ. Очікується невеликий північно-західний/ західний вітер – його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі по Україні не перевищуватиме 7 – 12 градусів, а вдень позначки показуватимуть 16 – 21 градусів. У Карпатах буде прохолодніше – вночі 2 – 7 градусів тепла, а вдень 10 – 15 градусів.

Погода на Київщині

У Київській області, як і на решті територій, буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозується відсутність опадів, однак, вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура по області вночі сягатиме 7 – 12 градусів, а вдень не перевищуватиме 16 – 21 градус. Безпосередньо у Києві вночі близько 10 градусів, вдень – 17 – 19 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +17...+19

Ужгород +`20...+22

Львів +18...+20

Івано-Франківськ +18...+20

Тернопіль +18...+20

Чернівці +18...+20

Хмельницький +18...+20

Луцьк +16...+18

Рівне +17...+19

Житомир +17...+19

Вінниця +19...+21

Одеса +19...+21

Миколаїв +20...+22

Херсон +19...+21

Сімферополь +19...+21

Кропивницький +18...+20

Черкаси +18...+20

Чернігів +17...+19

Суми +17...+19

Полтава +18...+20

Дніпро +18...+20

Запоріжжя +20...+22

Донецьк +19...+21

Луганськ +19...+21

Харків +18...+20