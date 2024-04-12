Турбуватися через опади громадянам більшості регіонів також не варто – на небі час від часу з'являтимуться хмарки. Невеликий дощ можливий лише на Півночі.
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Погода в Україні
Синоптики прогнозують, що 13 квітня небо буде хмарним, проте з проясненнями. Опадів не передбачається, але лише у північній частині вдень невеликий короткочасний дощ. Очікується невеликий північно-західний/ західний вітер – його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі по Україні не перевищуватиме 7 – 12 градусів, а вдень позначки показуватимуть 16 – 21 градусів. У Карпатах буде прохолодніше – вночі 2 – 7 градусів тепла, а вдень 10 – 15 градусів.
Погода на Київщині
У Київській області, як і на решті територій, буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозується відсутність опадів, однак, вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура по області вночі сягатиме 7 – 12 градусів, а вдень не перевищуватиме 16 – 21 градус. Безпосередньо у Києві вночі близько 10 градусів, вдень – 17 – 19 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +17...+19
- Ужгород +`20...+22
- Львів +18...+20
- Івано-Франківськ +18...+20
- Тернопіль +18...+20
- Чернівці +18...+20
- Хмельницький +18...+20
- Луцьк +16...+18
- Рівне +17...+19
- Житомир +17...+19
- Вінниця +19...+21
- Одеса +19...+21
- Миколаїв +20...+22
- Херсон +19...+21
- Сімферополь +19...+21
- Кропивницький +18...+20
- Черкаси +18...+20
- Чернігів +17...+19
- Суми +17...+19
- Полтава +18...+20
- Дніпро +18...+20
- Запоріжжя +20...+22
- Донецьк +19...+21
- Луганськ +19...+21
- Харків +18...+20
Прогноз погоди в Україні на 13 квітня / Укргідрометцентр