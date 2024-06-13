В то же время как на непрерывные осадки, температура неизменно будет оставаться умеренно высокой. Метеорологи прогнозируют, что такая тенденция будет продолжаться по крайней мере до конца недели.

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Погода по Украине

Синоптики ожидают, что небо 14 июня будет облачным, однако с прояснениями.

Ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а также днем по всей Украине, кроме восточных и Запорожской областей, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ожидается умеренный ветер скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью не будет превышать 10 – 15 градусов, а днем отметки будут показывать до 18 – 23 градусов. На остальной территории будет немного теплее. Ночью температура будет колебаться в пределах 14 – 19 градусов, а днем будет достигать 22 – 27 градусов. Жарче всего будет в юго-восточной части – там метеорологи прогнозируют до 30 градусов тепла.

Погода в Киеве

В Киевской области, как и на остальной территории, будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируется, однако уже днем стоит рассчитывать на кратковременный дождь. Кое-где возможна гроза.

Температура ночью по области будет достигать 10 – 15 градусов, а днем – 18 – 23 градуса. Непосредственно в Киеве ночью прогнозируется 13 – 15 градусов, днем отметки не будут превышать 21 – 23 градусов.

Какой будет погода по областям

Киев – +21...+23,

Ужгород – +19...+21,

Львов – +19...+21,

Ивано-Франковск – +19...+21,

Тернополь – +19...+21,

Черновцы – +18...+20,

Хмельницкий – +18...+20,

Луцк – +19...+21,

Ровно – +19...+21,

Житомир – +19...+21,

Винница – +19...+21,

Одесса – +21...+23,

Николаев – +23...+25,

Херсон – +27....+29,

Симферополь – +28...+30,

Кропивницкий – +24...+26,

Черкассы – +22...+24,

Чернигов – +21...+23,

Сумы – +22...+24,

Полтава – +24...+26,

Днепр – +26...+28,

Запорожье – +28...+30,

Донецк – +27...+29,

Луганск – +27...+29,

Харьков – +26...+28.