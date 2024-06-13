Водночас як на безперервні опади, температура незмінно лишатиметься помірно високою. Метеорологи прогнозують, що така тенденція триватиме принаймні до кінця тижня.

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Погода по Україні

Синоптики очікують, що небо 14 червня буде хмарним, проте з проясненнями.

Вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, а також вдень по всій Україні, крім східних та Запорізької областей, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Очікується помірний вітер швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі не перевищуватиме 10 – 15 градусів, а вдень позначки показуватимуть до 18 – 23 градусів. На решті території буде трохи тепліше. Вночі температура коливатиметься в межах 14 – 19 градусів, а вдень сягатиме 22 – 27 градусів. Найспекотніше буде у південно-східній частині – там метеорологи прогнозують до 30 градусів тепла.

Погода у Києві

У Київській області, як і на решті територій, буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не прогнозується, проте вже вдень варто розраховувати на короткочасний дощ. Подекуди можлива гроза.

Температура вночі по області сягатиме 10 – 15 градусів, а вдень – 18 – 23 градуси. Безпосередньо у Києві вночі прогнозується 13 – 15 градусів, вдень позначки не перевищуватимуть 21 – 23 градусів.

Якою буде погода по областях

Київ – +21...+23,

Ужгород – +19...+21,

Львів – +19...+21,

Івано-Франківськ – +19...+21,

Тернопіль – +19...+21,

Чернівці – +18...+20,

Хмельницький – +18...+20,

Луцьк – +19...+21,

Рівне – +19...+21,

Житомир – +19...+21,

Вінниця – +19...+21,

Одеса – +21...+23,

Миколаїв – +23...+25,

Херсон – +27….+29,

Сімферополь – +28..+30,

Кропивницький – +24...+26,

Черкаси – +22...+24,

Чернігів – +21...+23,

Суми – +22...+24,

Полтава – +24...+26,

Дніпро – +26...+28,

Запоріжжя – +28...+30,

Донецьк – +27...+29,

Луганськ – +27...+29,

Харків – +26...+28.