Водночас як на безперервні опади, температура незмінно лишатиметься помірно високою. Метеорологи прогнозують, що така тенденція триватиме принаймні до кінця тижня.
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Погода по Україні
Синоптики очікують, що небо 14 червня буде хмарним, проте з проясненнями.
Вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, а також вдень по всій Україні, крім східних та Запорізької областей, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Очікується помірний вітер швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі не перевищуватиме 10 – 15 градусів, а вдень позначки показуватимуть до 18 – 23 градусів. На решті території буде трохи тепліше. Вночі температура коливатиметься в межах 14 – 19 градусів, а вдень сягатиме 22 – 27 градусів. Найспекотніше буде у південно-східній частині – там метеорологи прогнозують до 30 градусів тепла.
Погода у Києві
У Київській області, як і на решті територій, буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не прогнозується, проте вже вдень варто розраховувати на короткочасний дощ. Подекуди можлива гроза.
Температура вночі по області сягатиме 10 – 15 градусів, а вдень – 18 – 23 градуси. Безпосередньо у Києві вночі прогнозується 13 – 15 градусів, вдень позначки не перевищуватимуть 21 – 23 градусів.
Якою буде погода по областях
- Київ – +21...+23,
- Ужгород – +19...+21,
- Львів – +19...+21,
- Івано-Франківськ – +19...+21,
- Тернопіль – +19...+21,
- Чернівці – +18...+20,
- Хмельницький – +18...+20,
- Луцьк – +19...+21,
- Рівне – +19...+21,
- Житомир – +19...+21,
- Вінниця – +19...+21,
- Одеса – +21...+23,
- Миколаїв – +23...+25,
- Херсон – +27….+29,
- Сімферополь – +28..+30,
- Кропивницький – +24...+26,
- Черкаси – +22...+24,
- Чернігів – +21...+23,
- Суми – +22...+24,
- Полтава – +24...+26,
- Дніпро – +26...+28,
- Запоріжжя – +28...+30,
- Донецьк – +27...+29,
- Луганськ – +27...+29,
- Харків – +26...+28.
Прогноз погоди на 14 червня 2024 / Фото Укргідрометцентр