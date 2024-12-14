Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Теплее всего на этот раз будет в Крыму, в Одесской и Запорожской областях.

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Прогноз погоды в Украине на 15 декабря

Будет облачно с прояснениями. Ожидаем небольшой снег, днем в южной части и восточных областях умеренный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, в западных областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью -3...-8 градусов, на крайнем западе страны, Одесской и Николаевской областях от +1 до -4; днем от -2 мороза до +3 тепла, в южных областях +1...+6, в Крыму до +10 градусов.

Погода в Киеве и столичном регионе

Облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью -3...-8, днем от -2 до +3. В столице ночью -3...-5, днем около нуля.

Погода в областных центрах

  • Киев -1...+1
  • Ужгород 0...+2
  • Львов 0...+2
  • Ивано-Франковск 0...+2
  • Тернополь 0...+2
  • Черновцы 0...+2
  • Хмельницкий -1...+1
  • Луцк 0...+2
  • Ровно 0...+2
  • Житомир 0...+2
  • Винница 0...+2
  • Одесса +3...+5
  • Николаев +2...+4
  • Херсон +2...+4
  • Симферополь +7...+9
  • Кропивницкий 0...+2
  • Черкассы 0...+2
  • Чернигов 0...+2
  • Сумы -1...+1
  • Полтава -1...+1
  • Днепр -1...+1
  • Запорожье +3....+5
  • Донецк 0...+2
  • Луганск 0...+2
  • Харьков -1...+1

прогноз погоды на 15 декабря 2024 года - карта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / Укргидрометцентр