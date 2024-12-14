Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Теплее всего на этот раз будет в Крыму, в Одесской и Запорожской областях.

Смотрите также Когда в Украине снова будет потепление

Прогноз погоды в Украине на 15 декабря

Будет облачно с прояснениями. Ожидаем небольшой снег, днем в южной части и восточных областях умеренный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, в западных областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью -3...-8 градусов, на крайнем западе страны, Одесской и Николаевской областях от +1 до -4; днем от -2 мороза до +3 тепла, в южных областях +1...+6, в Крыму до +10 градусов.

Погода в Киеве и столичном регионе

Облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью -3...-8, днем от -2 до +3. В столице ночью -3...-5, днем около нуля.

Погода в областных центрах

Киев -1...+1

Ужгород 0...+2

Львов 0...+2

Ивано-Франковск 0...+2

Тернополь 0...+2

Черновцы 0...+2

Хмельницкий -1...+1

Луцк 0...+2

Ровно 0...+2

Житомир 0...+2

Винница 0...+2

Одесса +3...+5

Николаев +2...+4

Херсон +2...+4

Симферополь +7...+9

Кропивницкий 0...+2

Черкассы 0...+2

Чернигов 0...+2

Сумы -1...+1

Полтава -1...+1

Днепр -1...+1

Запорожье +3....+5

Донецк 0...+2

Луганск 0...+2

Харьков -1...+1



Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / Укргидрометцентр