При этом преимущественно небо над Украиной будет облачным, лишь с временными прояснениями. Дождь может застать врасплох лишь жителей южных регионов.

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Погода по Украине

Синоптики ожидают, что небо 16 марта будет облачным, однако с прояснениями. На Юге Украины местами возможен небольшой дождь, на остальной территории будет без осадков. Кроме этого, ночью и утром на Прикарпатье и в большинстве центральных областей туман.

Ожидается умеренный южный и юго-восточный ветер. Его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

По прогнозам метеорологов, ночью температура будет колебаться в пределах от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, на побережье морей немного теплее – до 2 – 7 градусов. Днем 6 – 11 градусов тепла, на Западе страны до 15 градусов.

Предупреждение от синоптиков

Синоптики предупреждают, что 16 марта в некоторых регионах Украины будут сложные метеорологические условия. Ночью и утром на Прикарпатье и в центральных (кроме Полтавской) областях туман, видимость будет достигать 200 – 500 метров. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В каких областях прогнозируют ухудшение видимости / Укргидрометцентр

Дневная температура в областных центрах

Киев +7...+9

Ужгород +13...+15

Львов +13...+15

Ивано-Франковск +13...+15

Тернополь +13...+15

Черновцы +12...+14

Хмельницкий +11...+13

Луцк +12...+14

Ровно +12...+14

Житомир +9...+11

Винница +10...+8

Одесса +11...+13

Николаев +10...+12

Херсон +10...+12

Симферополь +9...+11

Кропивницкий +9...+11

Черкассы +9...+11

Чернигов +8...+10

Сумы +6...+8

Полтава +7...+9

Днепр +8...+10

Запорожье +10...+12

Донецк +8...+10

Луганск +7...+9

Харьков +8...+10