При цьому переважно небо над Україною буде хмарним, лише з тимчасовими проясненнями. Дощ може застати зненацька лиш жителів південних регіонів.
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Погода по Україні
Синоптики очікують, що небо 16 березня буде хмарним, проте з проясненнями. На Півдні України місцями можливий невеликий дощ, на решті території буде без опадів. Окрім цього, вночі та вранці на Прикарпатті та у більшості центральних областей туман.
Очікується помірний південний та південно-східний вітер. Його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
За прогнозами метеорологів, вночі температура коливатиметься у межах від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, на узбережжі морів трохи тепліше – до 2 – 7 градусів. Вдень 6 – 11 градусів тепла, на Заході країни до 15 градусів.
Попередження від синоптиків
Синоптики попереджають, що 16 березня у деяких регіонах України будуть складні метеорологічні умови. Вночі та вранці на Прикарпатті та у центральних (крім Полтавської) областях туман, видимість сягатиме 200 – 500 метрів. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
У яких областях прогнозують погіршення видимості / Укргідрометцентр
Денна температура в обласних центрах
- Київ +7...+9
- Ужгород +13...+15
- Львів +13...+15
- Івано-Франківськ +13...+15
- Тернопіль +13...+15
- Чернівці +12...+14
- Хмельницький +11...+13
- Луцьк +12...+14
- Рівне +12...+14
- Житомир +9...+11
- Вінниця +10...+8
- Одеса +11...+13
- Миколаїв +10...+12
- Херсон +10...+12
- Сімферополь +9...+11
- Кропивницький +9...+11
- Черкаси +9...+11
- Чернігів +8...+10
- Суми +6...+8
- Полтава +7...+9
- Дніпро +8...+10
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +8...+10
- Луганськ +7...+9
- Харків +8...+10
Прогноз погоди в Україні на 16 березня / Карта Укргідрометцентру